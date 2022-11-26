【玄人‧峰語@iM網欄】打鐵還需自身硬 借運先要自己有運行

上期談到借運，坊間同儕的建議是找一個好運的人，多點走在一起，吸收好的氣場；又或者跟他合作，便可借其好運帶動自己的運勢。無可否認，黏著好運的人去增運並非無道理，這好比「近朱者赤，近墨者黑」吸引力法則，理論上是可提升個人的「正能量」，但能否運轉乾坤，借力打力可去到另一個台階？我則有所保留，而且這是我習命多年以來，以旁觀客戶及朋友得來的實戰結論。

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我不時說「一物一太極」，意思是每個人都是獨立的個體，即使互相影響著，也不會令兩個太極變為一個太極，情況好比我們年少時讀書，數學老師課堂上教同一的課程，受眾是同一班學生，理應所用學生接受的內容是一致的。問題是，學生的測驗成績並不一致，這正好反映了人與人之間的「太極」影響，是有差易的，而當中分野在於個人的悟性、上課專心程度、上課後是否有溫習…..等等。所以，要透過向人借運，不是你想借就借，而是看他太極對你的影響程度有多大，也要看自己的修為可接收多少。



我有一個做金融的友人，一直在業界打滾得不錯的，而一次機緣巧合入認識了一位「老闆」(業內很多人想埋他堆，但卻不得其門而入)。後來，友人成功加入了「老闆」的金控公司，成為了旗下集團的持牌負責人。當其時，不論是他自己本人及他身邊的友人，都認為可以「一登龍門，升價十倍」，但實情是友人都只是負責管理日常業務，其他「老間」的核心搵錢業務，也是可望而不可即。後來，因為有一、兩單融資及合併項目出現了問題，他更因為是持牌人惹上官非，結論是老闆跟上了，卻弄得一身煩惱。另外，我們在投資股票時，不時都會聽下高手派貼士，然而，沒有炒賣運的人，可能聽完十隻貼士後，只買其中一兩隻，而買入的卻是中伏的。由此可見，借運也得看自身的運勢及業力。

事實上，我們對於向好運人借運的概念，絕大部分時間都是以偏蓋全，因為我們只看到好運人那一刻好的一面，但他的其他範疇，我們是不得而知。因此，我們很多時講借運，都是只觸及所謂好運人的少部份，如果自己運氣稍弱，分分鐘是吸了那人的衰氣。



如果真的要向人借運，首要條是自己先要行好運，因為行好運才會遇到正面的東西。再者，我們還要了解我們行運時，在自己命格上那一種人對自己最有利，好像要用「比劫」，我們不妨多向朋輩著眼；如果是用 「印星」(貴人星)，則側重向前輩、老闆投資精神及時間；如是用 「食傷」，則不妨向下屬、得力助手借運。



坦白說，借運成功與否，都要看自己，我明白人無運是萬事不成，但「打鐵還需自身硬」，借來的運都是一種助力，能否成功，都要靠自己功架及實力。如果一個人長時間都是靠運氣支持，運一過什麼都也不是了。

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作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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