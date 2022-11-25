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【日本旅遊】東瀛遊斥2000萬包機直航北海道及四國　迎接農曆年旺季　禤國全：明年上半年客量料回復至疫前一半

股市 16:41 2022/11/25

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東瀛遊斥2000萬包機直航北海道及四國　迎接農曆年旺季　禤國全：明年上半年客量料回復至疫前一半

本港實施「0+3」及日本通關後，港人到日本旅遊明顯增加，為迎接農曆新年旺季，東瀛遊 （06882） 宣布，斥資約2000萬元，分別聯乘日本航空及香港快運兩間航空公司推出多班直航北海道札幌及四國高松包機。

聖誕團收客量達7成半爆滿

東瀛遊旅行社執行董事禤國全指，自「0+3」實施後，日本團收客量錄得強勁增長， 收客至今已超過一萬人，超過400個團成行，按月增幅均有3倍，現在是收聖誕團的高峰期，收客量已達7成半爆滿，其中北海道最受歡迎，佔一半。他坦言現時航空公司運力尚未完全恢復，加上緊接聖誕及農曆年是疫後第一個大旺季，故耗資逾2000萬元在包機計劃。

禤國全指，未來外遊市道將會持續暢旺，對前景充滿信心，今個月已有約100個外遊團成團，料12月出團量超過200團 ，包括日本、長線及東南亞，料整體客量可回復疫情前的3成半，明年第一、第二季可回復至疫前一半。

四國高松包機橫跨農曆年、復活節及櫻花旺季

東瀛遊和日本航空合作包機計劃，推出於農曆新年明年1月 20及25日直飛北海道札幌的5天航班，配合包機而設計的北海道5天團團費為13699元起。農曆新年出發的共2個航班，合共400個機位，推出市場接近一周後，反應非常熱烈，有個別旅行團已迅速額滿售罄。

至於和香港快運合作直飛四國高松的包機，則由明年1月 22起直至4月初，逢星期二、四、日出發，每星期3班， 共36班及超過6000個機位，暢遊四國、關西大阪及岡山廣島等地的5天的旅團費為6899元起。

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編輯：袁諾曦

港股 東瀛遊（06882）

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