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【智慧校園】港企研「智能圖書館系統」　減省教師行政工作

18:00 2022/11/27

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教師和學生只需使用手提式掃瞄器，就能對貼上Tag標籤的圖書，進行圖書搜尋、借還、上架、盤點等工作。（Million Tech）

發展智慧城市是全球大勢所趨，當中「教育科技」更是重要一環。為推動香港智慧校園普及化，本地科技數碼發展及方案供應商Million Tech開發了「智能圖書館系統」，能改善師生的圖書館體驗，並加強圖書館管理效能，及減省老師行政工作。

「無線射頻識別技術」（Radio Frequency Identification system, RFID）是香港公共圖書館智能化的技術之一，它能夠以非接觸方式進行自動識別，利用RF無線電波辨識圖書上的Tag標籤，進行無線資料辨識及擷取圖書資訊。

【施政報告2022】港府今年內推「香港創新科技發展藍圖」　再工業化、搶人才等四大發展方向制訂政策（不斷更新）

Million Tech表示，「智能圖書館系統」同樣採用了RFID，教師和學生只需使用手提式掃瞄器，就能對貼上Tag標籤的圖書，進行圖書搜尋、借還、上架、盤點等工作。這些自動化和智能化流程，不但能加強管理員或讀者搜尋書籍的效率，也能縮短盤點所需的時間，簡化圖書館的管理工作。

平台系統同步   節省時間成本

此外，該系統可與學校的圖書館系統平台同步，同步資料的好處是，毋須花費人力、物力和時間去重新匯入書籍資料。統一平台收集借閱數據，則不用分開系統去計算，節省時間成本。

【自動駕駛】科學園測試自動駕駛　提供關鍵接駁服務

「智能圖書館系統」還包括天花保安防盜裝置，及可設置在圖書館外的24小時智能借還圖書櫃。Million Tech認為，這些設施能讓學生更容易接觸書本，提升閱讀風氣，又減少遺失圖書的機會。

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責任編輯：陳卓賢

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