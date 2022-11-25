【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380

為了推廣傳統廣彩工藝，復興快將失傳的中國傳統工藝。鄭志剛（Adrian Cheng）於2018年創立的香港註冊慈善機構K11 Craft & Guild Foundation (「KCG」)，與象徵法式生活藝術的首個傳奇香檳品牌Ruinart獨家攜手合作，推出100瓶限量版1.5公升裝的Ruinart Blanc de Blancs白中白香檳，配以廣彩工藝繪製的特色「Second Skin」環保瓶套包裝，將於今年12月起於K11 MUSEA發售。

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廣彩擁有超過300年歷史，被列為國家級非物質文化遺產，可惜的是全球懂得繪製廣彩的工匠愈來愈少，工藝快將失傳。為了復興中國傳統工藝，今次特別邀請廣彩工作室「繼續廣彩」合作，由兩位立志傳承和復興廣彩工藝的「九十後」創辦人，同時身兼工匠和設計師，為每枝限量版香檳人手繪製廣彩圖案，將中國工藝融入當代生活。是次合作部分收益將會用於資助KCG和廣彩工匠。

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首批「Volume One」的100瓶限量版香檳配以手繪「Second Skin」環保瓶套包裝，讓Ruinart能減少60%碳足跡(與舊有包裝盒比較)。限量版香檳將會由2022年12月1日起於K11 MUSEA的Artisan Lounge及K11 eShop發售。凡於Artisan Lounge享用下午茶套餐和兩杯Ruinart Blanc de Blancs白中白香檳，即可享有限量版香檳九折優惠。香檳將以先到先得的形式發售。同時亦將於The Club Shopping網上購物平台中供The Club會員兌換。

產品資料 Ruinart x K11 Craft & Guild Foundation限量版廣彩白中白香檳（1.5公升裝）

容量：1.5公升

建議零售價：3,380元

發售日期：2022年12月1日



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責任編輯：陳玉蓮