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【成功之道】律師跳出Comfort zone轉戰衛生科技界　研機械人消毒方案衝出香港

10:00 2022/11/26

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律師出身的何偉康於2019年進軍衛生科技界，憑著其大膽冒險的精神，成功帶領團隊衝出香港，獲得日本軟銀機器人關注。

跳出舒適圈前往未知的將來，往往叫人恐懼。尤其對工作收入穩定的專業人士，要作出改變可說是難上加難。不過，擔任知識產權和交易事務律師超過20年的何偉康（Lewis）就打破這刻板概念，化身「創業家」轉戰衞生科技界，從零開始學起如何管理初創，甚至帶領團隊成功衝出香港。

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於2000年成為執業律師的Lewis，一直專注於知識產權和交易事務，曾協助多間企業及其投資者獲取及管理知識產權資產。他透露，在過程中接觸了不少科技與生命科學領域的初創，並開始了解到科技有助對抗全球各種傳染性疾病，解決社會上的問題，令他開始對衞生科技產生濃厚興趣。

因此，他於2019年決定投身衞生科技界，加入本地生物科技公司鎧耀集團，負責管理公共衞生和傳染病控制業務的戰略方針和市場業務發展。其後他以首席執行官的身份，創辦子公司鎧耀環境衞生科技（Avalon SteriTech），為客戶提供清潔技術和公共衞生方案。最矚目的莫過於該企在疫情間與日本軟銀機器人（SoftBank Robotics）合作，共同開發清潔消毒二合一機械人「Whiz Gambit」，同時更成為軟銀機器人於香港投資的首間企業。

前鋒、中場、後衞都要做

律師出身的Lewis雖然對衞生科技已有基本了解，但並非專才，而且從沒有接觸過營銷、人力資源管理等範疇，能夠在短時間內成功帶領團隊衝出香港，打響名堂確實不容易。他笑言：「有苦自己知，但我依然覺得做初創很有趣，因為每日都有許多新挑戰。」他解釋，初創企業人手本來就少，作為領導者，前鋒、中場、後衞基本所有位置都要親力親為去做，由機械人的生產到推銷，他都要清楚了解背後的運作。所以對於他來說，所有事情都是「從零開始」，每一步都是摸索，都是學習。

Lewis另補充指，要跳出舒適圈，從律師變成創業家，最重要是懂得改變心態。他解釋，以往當律師時，總是走保守路綫，以風險為本，「律師會怕犯錯，準確度要好高。」但相反現時作為初創CEO，就要變得大膽，願意懂得Take Risk（承擔風險）。

憑決心及膽量　獲取軟銀機器人歡心

他舉例，能夠順利與軟銀機器人合作，有賴團隊願意與他一起冒險。Lewis憶述，當時軟銀機器人旗下的吸塵機械人產品Whiz推出市場已有一段時間，技術相對成熟，但只有打掃的功能。隨着疫情爆發，他就認為該機械人需加入消毒功能，因此把握機會，遂與對方商討合作的可能性，「當時直接自資先做研發，將消毒配件放進去，並在一個月內將產品原型（Prototype）展示予對方，為求讓他們對產品有信心。」而Lewis與團隊的決心及膽量，最終成功獲取軟銀機器人歡心。

消毒機械人Whiz Gambit目前已於各大港鐵站，提供消毒服務。（鎧耀環境衛生科技資料圖片）

 

此外，Lewis也提及，要令團隊放心去衝，最重要是懂得賦權以及給予信任，

我常跟員工說：『有鑊我會孭，最緊要試了先！』一直不敢嘗試新想法，又可以如何創新？

他又稱，就算過程出現錯誤，也不會立刻作出指摘，反而希望能夠先與團隊共同設法解決當前問題，及後才作出檢討。Lewis更笑說他如足球領隊一樣，常言到：「這場球賽輸了，下場再努力踢過！」為求令員工知道，他們仍有空間可以發揮，並藉此保持他們的幹勁。

盼聘年輕人　齊出差拓眼光

Lewis表示，由於該企正拓展海外市場不同領域的業務，當中包括飛機、酒店業等，因此目前也正積極增聘人手，尤其希望能聘請更多年輕人。Lewis直言，他熱愛與年輕人工作，「他們教會我很多新事物，例如使用社交媒體、拍影片等，總是會給予我許多新念頭、新想法。」

至於被問到想要聘請哪一個領域的年輕人？他就強調，工作經驗及學科等背景，都並不是最重要，

我自己也並非科技學系出身，只要肯學、對工作有熱誠就沒問題。

他又指出，現時的他正不斷前往外地如澳洲、杜拜等地，與企業商討合作。期望未來也能夠帶領更多年輕人，到不同地方公幹，將香港的成果帶到外地，並與不同國家的企業進行交流，從而開拓眼光。

鎧耀於今年年初也與理大合作，在聯合醫院試行以棉質抗菌織物製成的醫護抗菌工作制服（中）實驗。（湯致遠攝）

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記者：曾曉汶

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