【談保說道】提防硬銷危疾保險 一文解說經典不道德的保險代理個案

以下是不道德的保險代理經典一例。

年近65的女士，退休在即，一向享受高薪厚祿，僱主提供完善醫保，忽然醒覺，團體醫療保險不能跟自己走，找保險代理諮詢醫療保險；保險代理展示琳瑯滿目的醫重病的高昂開支分析，很快她便被保險代理引導，便於64歲買下20萬美元的終生多次賠償危疾保險，最高可賠投保額的8、9倍，年保費4萬美元有多，10年供滿。

她今年66歲，為投資銀行的高管，馳聘歐美大中華區，叱吒風雲的代價，就是繁重的工作和健康的問題交煎，她需要服用精神科藥物，才能夠支撑到今日。

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今年初，醫生確診她患拍金遜症，成因很有可能是因長期服用精神科藥物的後遺症。她感到驚惶失措，因為整個人的活動功能逐步萎縮，自顧能力將進入逐步減退，至完全喪失自理能力，簡直是晴天霹靂。

驚魂甫定下，她記起幸好保險Agent已助她投保了終生，多次賠償的危疾保險，可能有包含栢金遜病症的保障，因為這對她來說，絕對是危疾！於是她找保險代理，該名代理已經貴為「上綫、上綫、再上綫」，派他「下綫、下綫、再下綫」的初哥代理上門見她。這名初哥代理，於見她之前，也盡上了最大努力，搜羅了她已投保的保險資料，帶同產品說明書，於約定時間，到訪她家，在家人的陪伴下，將病情和醫生的確診，及醫療報告，展示給這名保險代理。

代理拿出產品說明書，引導他們將第三類別修保的神經系統疾病，第24項清楚顯示，栢金遜病是受保障的，於是便立即要求該名保險代理，為她安排索償手續，該名保險代理第二天立即拜訪她的家，妥索償表格，要求她安排主診醫生填寫保險公司指定的醫療報告問卷；一周後，她再聯絡該名保險代理上門，收取相關資料文件，代理即時拿出一份即享年金計劃建議書，稱只需要一次支付一筆年金供款，並強調為她將來能夠有穩定入息，作妥善安排，對抱病的她，可以安枕無憂，每個月都必定會有保證入息，只需專心養病。她接受建議，投保這份即享年金，隨即簽發一張大額支票，支付這筆年金的投保費。

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自從她確診後，明智地安排了持久授權書，並委任至親為自己財務戶口的管理人。至親從帳戶月結單，察覺這一筆為數不少的款項，追問下，才警覺她的情況，不適合進行這樣的投保，便直接聯絡了保險公司的客戶服務部，就冷靜期內終止年金投保；再追問危疾保險索償的情況，客戶服務告知她的情況，尚未達到理賠的階段。他們約見客戶服務部高級職員；職員引導他們看保單條款，除柏金遜症或次級嚴重柏金遜症（早期危疾）的定義：為經腦神經專科註冊醫生，作出無可置疑之診斷為栢金遜症，病程須符合以下全部要求：一、無法以醫藥療法控制；二、有逐漸轉壞的症狀；三、並按日常生活活動評估，確定受保人無法完成此保單內定之日常生活活動：即說話，進食，行路，如廁，穿衣服，從座椅至床上的其中最少2至3項活動。

雖然她有兩項已經符合，但是第三項情況仍未出現，故此她尚未達到理賠階段，再加上醫生報告中顯明，她的栢金遜症，跟長期服用精神科藥物關聯極高；這清楚註明，在保單條款內為不保情況！這對她本人來說，打擊非比尋常，便透過好友介紹，請教專業人士，了解保單尚有哪些保障項目可回應病情發展，提供保障。

本來保單內，亦有保障不能獨立生活，這也是受保障危疾情況之一項，無奈相關定義下有明確註明，這項保障於受保人年滿65歲生日後，緊接着的保單周年日自動終止！遭遇多重打擊，這都是拜保險銷售中介人錯配所致，動機為何？讀者們應清楚。

撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第787期《iMoney》Focus。

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記者：鄭日棱