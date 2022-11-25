  • 23°C
香港時間 : 20221125日 (週五) 18:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【談保說道】提防硬銷危疾保險 一文解說經典不道德的保險代理個案

理財智慧 17:54 2022/11/25

分享：

分享：

以下是不道德的保險代理經典一例。

年近65的女士，退休在即，一向享受高薪厚祿，僱主提供完善醫保，忽然醒覺，團體醫療保險不能跟自己走，找保險代理諮詢醫療保險；保險代理展示琳瑯滿目的醫重病的高昂開支分析，很快她便被保險代理引導，便於64歲買下20萬美元的終生多次賠償危疾保險，最高可賠投保額的8、9倍，年保費4萬美元有多，10年供滿。

她今年66歲，為投資銀行的高管，馳聘歐美大中華區，叱吒風雲的代價，就是繁重的工作和健康的問題交煎，她需要服用精神科藥物，才能夠支撑到今日。

【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380【下一頁

【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

今年初，醫生確診她患拍金遜症，成因很有可能是因長期服用精神科藥物的後遺症。她感到驚惶失措，因為整個人的活動功能逐步萎縮，自顧能力將進入逐步減退，至完全喪失自理能力，簡直是晴天霹靂。

驚魂甫定下，她記起幸好保險Agent已助她投保了終生，多次賠償的危疾保險，可能有包含栢金遜病症的保障，因為這對她來說，絕對是危疾！於是她找保險代理，該名代理已經貴為「上綫、上綫、再上綫」，派他「下綫、下綫、再下綫」的初哥代理上門見她。這名初哥代理，於見她之前，也盡上了最大努力，搜羅了她已投保的保險資料，帶同產品說明書，於約定時間，到訪她家，在家人的陪伴下，將病情和醫生的確診，及醫療報告，展示給這名保險代理。

代理拿出產品說明書，引導他們將第三類別修保的神經系統疾病，第24項清楚顯示，栢金遜病是受保障的，於是便立即要求該名保險代理，為她安排索償手續，該名保險代理第二天立即拜訪她的家，妥索償表格，要求她安排主診醫生填寫保險公司指定的醫療報告問卷；一周後，她再聯絡該名保險代理上門，收取相關資料文件，代理即時拿出一份即享年金計劃建議書，稱只需要一次支付一筆年金供款，並強調為她將來能夠有穩定入息，作妥善安排，對抱病的她，可以安枕無憂，每個月都必定會有保證入息，只需專心養病。她接受建議，投保這份即享年金，隨即簽發一張大額支票，支付這筆年金的投保費。

【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

自從她確診後，明智地安排了持久授權書，並委任至親為自己財務戶口的管理人。至親從帳戶月結單，察覺這一筆為數不少的款項，追問下，才警覺她的情況，不適合進行這樣的投保，便直接聯絡了保險公司的客戶服務部，就冷靜期內終止年金投保；再追問危疾保險索償的情況，客戶服務告知她的情況，尚未達到理賠的階段。他們約見客戶服務部高級職員；職員引導他們看保單條款，除柏金遜症或次級嚴重柏金遜症（早期危疾）的定義：為經腦神經專科註冊醫生，作出無可置疑之診斷為栢金遜症，病程須符合以下全部要求：一、無法以醫藥療法控制；二、有逐漸轉壞的症狀；三、並按日常生活活動評估，確定受保人無法完成此保單內定之日常生活活動：即說話，進食，行路，如廁，穿衣服，從座椅至床上的其中最少2至3項活動。

雖然她有兩項已經符合，但是第三項情況仍未出現，故此她尚未達到理賠階段，再加上醫生報告中顯明，她的栢金遜症，跟長期服用精神科藥物關聯極高；這清楚註明，在保單條款內為不保情況！這對她本人來說，打擊非比尋常，便透過好友介紹，請教專業人士，了解保單尚有哪些保障項目可回應病情發展，提供保障。

本來保單內，亦有保障不能獨立生活，這也是受保障危疾情況之一項，無奈相關定義下有明確註明，這項保障於受保人年滿65歲生日後，緊接着的保單周年日自動終止！遭遇多重打擊，這都是拜保險銷售中介人錯配所致，動機為何？讀者們應清楚。

撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第787期《iMoney》Focus。

【有相睇】淘大花園山池景罕有放盤545萬售　原業主減價助年輕情侶上車【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【 http://imoney.hket.com/article/3399982

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
醫療保險 吳澤偉 危疾保險 保險索償

上一篇文章

Twitter下周再推出帳戶認證功能　不同類型用戶有不同顏色剔號

下一篇文章

為方便小朋友上學　27.5萬月租筆架山洋房　業主享2厘租金回報
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美孚新邨三房808萬沽　呎價僅8869元　10年僅帳面升值10萬
美孚新邨三房808萬沽　呎價僅8869元　10年僅帳面升值10萬
【消費情報】惠康推出大富翁X飛天豬聖誕精品　消費滿$100即可加錢換購
【消費情報】惠康推出大富翁X飛天豬聖誕精品　消費滿$100即可加錢換購
【有相睇】淘大花園山池景罕有放盤545萬售　原業主減價助年輕情侶上車
【有相睇】淘大花園山池景罕有放盤545萬售　原業主減價助年輕情侶上車
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】積極備戰香港馬拉松 范倩怡勢奪萬金小姐殊榮
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】積極備戰香港馬拉松 范倩怡勢奪萬金小姐殊榮
【著數優惠】八達通App首推個人化自選卡面功能 Hello Kitty 大口仔 鋼鍊任你揀 入內文即睇14款卡面設計
【著數優惠】八達通App首推個人化自選卡面功能 Hello Kitty 大口仔 鋼鍊任你揀 入內文即睇14款卡面設計
【美股焦點】Wedbush分析師評Tesla優於市場表現 惟收購Twitter鬧劇將持續影響Tesla股價
【美股焦點】Wedbush分析師評Tesla優於市場表現 惟收購Twitter鬧劇將持續影響Tesla股價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款