【美團3690】美團第3季按年扭虧為盈　經調整淨利35.3億元人民幣遠勝預期、股價績後跌逾5%

▲ 【美團3690】美團第3季按年扭虧為盈 經調整淨利35.3億元人民幣遠勝預期

「ATM」美團 （03690） 第3季未經審核的業績公告顯示，第3季營收626.2億元（人民幣，下同），按年增28.2%，略勝預期。該季溢利12.2億元，去年同期虧損99.9億元。季內經調整EBITDA為48億元，去年同期錄經調整LBITDA為40.6億元。該季經調整淨利35.3億元，遠勝市場預期，去年同期蝕約55.3億元。

美團未受業績刺激，股價隨市低開5.6%，開報129元。

收入方面，第3季來自配送服務的收入有201.1億元，按年增30.6%；佣金收入有164.8億元，按年增21.2%，在線營銷服務收入86.6億元，按年增8%；其他服務及銷售（包括利息收入）173.7億元，按年增47%。第3季，銷售成本、經營開支及未分配項目為616.3億元，按年增4.6%，其中配送相關成本為225.7億元，按年增12.6%。

即時配送交易筆數按年增16%

經營數據方面，截至今年9月底止的12個月，交易用戶逾6.8億個，按年增2.9%，活躍商家930萬個，按年增11.3%，每季交易用戶平均每年交易39.5筆，按年增14.8%。而截至今年9月底止3個月，即時配送交易筆數為約50.3億筆，按年增16.2%。

集團指，第3季度的核心本地商業分部方面，儘管受到疫情負面影響，核心本地商業分部仍實現按年24.6%的穩健收入增長；經營溢利按年增長124.6%至93億元，經營利潤率提高至20.1%。該季度，餐飲外賣及美團閃購業務的總訂單量按年增長16.2%。集團續專注於餐飲外賣業務的高質量增長，於8月初最高單日訂單量超越6,000萬單。集團季內在線營銷服務收入按年增加，主要由於季度在線營銷活躍商家數目增加所致，部分被因疫情反覆導致服務需求受限而令在線營銷活躍商家的平均收入減少所抵消。

同季，美團閃購保持高速增長態勢，超市、鮮花、酒水飲料、非食品專賣店及寵物護理等品類持續快速增長。受惠於消費者不斷增長的需求及集團平台供應的優化，用戶數量、購買頻率及留存率均按年提升。日訂單量於8月的七夕節時達到970萬單的新高。

新業務經營虧損按季略微收窄至68億元

第3季新業務方面，新業務分部收入按年增長39.7%至163億元，主要受商品零售業務的增長推動。經營虧損按季略微收窄至68億元，而經營虧損率改善至41.6%，主要由於商品零售業務的經營效率提高。儘管疫情帶來了短期影響，但集團對業務的長期發展仍有充足信心，深信疫情結束後本地消費最終將回復至其正常增長軌道。將繼續堅持「零售+科技」策略，並以促進跨行業數字化轉型為目標。

業績公告提到，鑑於騰訊 （00700） 擬向其股東分配逾9.5億股美團B類股份（「實物分配」）（相當於騰訊持有的美團B類股份約90.9%）從而導致騰訊於美團的持股擬變化，公司今年11月16日宣布騰訊總裁劉熾平已辭任其非執行董事一職。緊隨實物分配完成，並經任何必要的調整後，騰訊的相關合資格股東將收到美團若干股份。美團和騰訊將維持互惠共贏的商業合作關係，包括延續現有的戰略合作協議。

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編輯：胡學能