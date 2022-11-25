▲ 【美團3690】美團第3季按年扭虧為盈 經調整淨利35.3億元人民幣遠勝預期

「ATM」美團 （03690） 第3季未經審核的業績公告顯示，第3季營收626.2億元（人民幣，下同），按年增28.2%，略勝預期。該季溢利12.2億元，去年同期虧損99.9億元。季內經調整EBITDA為48億元，去年同期錄經調整LBITDA為40.6億元。該季經調整淨利35.3億元，遠勝市場預期，去年同期蝕約55.3億元。

收入方面，第3季來自配送服務的收入有201.1億元，按年增30.6%；佣金收入有164.8億元，按年增21.2%，在線營銷服務收入86.6億元，按年增8%；其他服務及銷售（包括利息收入）173.7億元，按年增47%。第3季，銷售成本、經營開支及未分配項目為616.3億元，按年增4.6%，其中配送相關成本為225.7億元，按年增12.6%。

經營數據方面，截至今年9月底止的12個月，交易用戶逾6.8億個，按年增2.9%，活躍商家930萬個，按年增11.3%，每季交易用戶平均每年交易39.5筆，按年增14.8%。而截至今年9月底止3個月，即時配送交易筆數為約50.3億筆，按年增16.2%。

據彭博數據，市場平均料美團第三季營收623.90億元，按年增27.8%；料列賬虧損9.87億元，按年收窄90.1%；經調整淨利8.38億元，去年同期蝕55.27億。

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編輯：胡學能