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【微軟爭議】Slack向歐盟發起投訴　稱微軟綑綁Teams及Office作銷售

科技 18:05 2022/11/25

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Slack向歐盟作出投訴，表示微軟壟斷市場。

微軟（Microsoft）早前將旗下視像軟件平台Teams，整合至Office系列產品並作出銷售。其對手平台Slack隨即向歐盟作出投訴，表示微軟壟斷市場。知情人士稱，歐盟委員會也著手研究，微軟產品是否屬捆綁銷售。

【遙距Team Building】Microsoft Teams支援「接龍」、「踩地雷」等遊戲　最多250人連線組隊

【作業系統比拼】逾八成Window電腦系統無升級　 Windows 11使用率僅15%

據路透社引述消息報道，Slack去年就提出指控，稱微軟把Teams加入到Microsoft Office產品內屬捆綁銷售，促請歐盟作出調查，並要求微軟將Teams與Office兩項產品分開，以公平的商業價格單獨出售。

報道提及，​​歐盟執委會上月已向相關人士發送問卷，並正了解微軟產品的互通性（interoperability）和綑綁銷售策略（bundling），意味微軟將面臨歐盟的反壟斷調查。事實上，​​歐盟委員會在過去的10年曾就微軟的銷售策略而作出裁罰，罰款過22億歐元（約179億港元）。

【停止更新】Google Chrome不再支援Windnows 7　明年2月將發布最後更新版本

責任編輯：曾曉汶

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