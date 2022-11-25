置地「家基金」成立2年 撥出逾8,000萬助15萬港人 助年青一代向上流

「置地公司家基金」成立兩週年，昨日發表回顧「家基金」年度發展成果，同時宣布2023年的社區項目及合作夥伴，㩦手解決長遠社會經濟議題。另外，今年置地廣塲的聖誕活動亦貫徹「家基金」回饋社會宗旨，所有聖誕慈善攤位的收益將捐贈予四個指定的慈善合作夥伴，包括希望之箱、願望成真基金會、香港善導會和職業訓練局展亮技能發展中心。

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「置地公司家基金」於2020年11月成立並初步注資一億港元，透過與本地非牟利機構合作，推出多個社區外展項目及支援服務。成立至今，「家基金」已撥出逾8,000萬港元，支援超過15萬市民，非牟利機構合作夥伴的數量亦由三間增至八十多間。

在第五波新冠疫情期間，置地公司亦為「家基金」額外注資1,500萬港元，向116,000人提供緊急支援服務。置地公司執行董事兼總法律顧問莊思勤先生表示，「家基金於願景是幫助香港建構更好的社區，為下一代提供更好的機會建立更美好的未來。過去兩年， 全力協助年青一代向上流動，積極改善基層市民的生活條件。未來，希望「家基金」所支持的項目能夠成爲社會項目合作的典範，鼓勵更多機構攜手服務有需要的社群。

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展望未來，「家基金」將於2023年拓展更多社區項目，擴大合作夥伴網絡，共同回饋社會 ：「家基金」 將與「要有光」合作，推出為期3年的項目—「青年光房」 過渡性房屋計劃，協助青年向上流動，由求學過渡至全職工作階段，並在財務上循序漸進發展，邁向自力更生。「家基金」亦致力為有特別學習需要的中小學生提供學術支援。明年將與香港麥當勞叔叔之家合作，為近兩百名患重病的基層兒童提供教育援助，透過安排合資格兼職教師指導，讓受助兒童能獲得基礎知識，趕上與年齡相符的學術發展。

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責任編輯：陳玉蓮