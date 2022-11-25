【周大福1929】內地逾800銷售點因疫情關閉 周大福績後挫逾15%

周大福（01929）日前公布2023財年中期業績後，周五（25日）股價下挫逾15.5%，收市報13.06元。大和引述周大福管理層指，內地有800至900個銷售點因疫情影響而要暫時關閉，第三財季至今內地同店銷售按年下跌21%，其中一二線城市受影響較大。因內地宏觀環境及消費情緒受壓，管理層亦估計下半財年同店銷售或會有高單位數下跌。

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該行指，周大福期內收入按年增長5.3%至465億元，主要受到內地批發業務按年增長20%推動，不過純利按年下跌6.8%至33.36億元。該行將周大福目標價由19.5元下調至18元，維持「買入」評級，並下調集團2023財年及2024財年每股盈利預測1%至4%，以反映對批發業務組合下降的假設。

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周大福日前公布，截至9月底止中期純利按年跌6.8%至33.36億元，每股盈利33.4仙，中期股息維持22仙；期內營業額按年升5.3%至465.35億元；毛利按年升1.6%至109.62億元，毛利率則按年收縮0.8個百分點至23.6%，經調整毛利率按年收縮1.1個百分點至22.4%，主要因批發業務以及黃金首飾及產品佔比增加所致。

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撰文：鄭昊彤