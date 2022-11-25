【業績︱內需股】波司登：主力以旺季店迎未來兩個月銷售高峰期　常規門店不會明顯增加

▲ 波司登：主力以旺季店迎未來兩個月銷售高峰期 常規門店不會明顯增加

波司登 （03998） 截至9月底6個月，純利按年升15%至7.3億元（人民幣，下同），中期息維持4.5港仙。公司踏入銷售旺季，但疫情在內地仍反覆，首席財務官兼副總裁朱高峰表示，將會於12月及今年1月的黃金時間專注利用旺季店，即開設時間為1周至3個月不等的門店，主要集中在核心城市及主流商圈，以促進銷售。

朱高峰認為，羽絨服介乎可選及必選消費品之間，在冬季期間會有需求，面對疫情仍具不確定性，消費需求放緩，公司更重要是對產品升級及創新，認為疫情回穩後，可追回前期穩壓的需求，對前景審慎樂觀。

波司登指，疫情對綫下門店有較大影響，11月全國有20%門店未能回到正常營運狀態，故常規門店增量不會有明顯增長，並會重視發展可持續發展的高質量門店。

截至9月底止，不計旺季店，羽絨服業務的常規零售網點較上一財年末淨減少139家至3,670家；自營零售網點淨減少163家至1,563家；第三方經銷商經營的零售網點淨增加 24家至2,107家。自營和第三方經銷商經營的零售網點分別佔整個零售網絡的42.6%和57.4%。

未來仍有加價空間

近年波司登積極轉型，打造為中高端品牌，價格上亦持續有所調升，波司登指，希望在價量上升作平衡，但承認未來仍有加價空間，尤其是新產品的定價將會較高，而經典款會進行升級，價格上則不會有大變動。

波司登上半財年收入按年升14.1%至61.8億元（人民幣，下同）。品牌羽絨服業務佔總收入62.4%，收入按年上升10.2%至38.6億元；貼牌加工管理業務收入升32.7%至19億元，佔總收入30.7%；女裝業務錄得收入跌18.3%至3.4億元 ；多元化服裝業務收入升22.2%至約8780萬元。整體毛利按年跌0.7個百分點至50%。

朱高峰提到，未來在研發方面將會加大投入，認為產品兼備科技、功能及時尚需要長期研發投入。

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編輯：袁諾曦