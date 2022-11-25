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【國泰293】香港快運明年3月運力恢復至疫情前　較國泰快逾年半、候任CEO林紹波解釋關鍵差別（第二版）

股市 21:41 2022/11/25

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【國泰293】國泰航空業務復甦速度不及香港快運　國泰候任CEO林紹波親自解畫　有信心航空業良好趨勢持續

國泰航空 （00293） 今日（25日）舉行分析員會議，國泰航空候任行政總裁林紹波預告，旗下廉航香港快運（HK Express）將於2023年3月可恢復至疫情前運力，明顯較國泰航空目標明年底才恢復至疫情7成、2024年底全面恢復，更快復甦。

林紹波解釋，受內地防疫措施影響，國泰航空不能隨意增加往來內地的航班，目前來往香港至上海的航班每星期只有一班，若要增加航班數目，必須得到內地部門同意，而且受防疫措施所限，現時海外旅客不能直接在香港轉機前往內地，但他看到不少海外旅客會透過先來港逗留3天，再在港搭航班的方式前往內地。

除非飛往內地航班的數目增加，或容許海外旅客經香港轉機回內地，否則預期到內地的旅客數目不會大幅上升。

國泰航空：7月至今增聘1800人，可見【下一頁】

香港快運主要客源為香港人　有利快速復甦

相對而言，林紹波表示，香港快運是廉航，運力較小，故香港快運面對的困難，與國泰航空不同，將兩者比較並不公平。更重要的是，與國泰航空疫情前有大量轉機客源，香港快運的主要客源為香港人，港人出外旅遊時會選擇乘搭香港快運，故入境防疫措施一放寬，香港快運業務便出現快速復甦。

香港快運至10月底，營運來往香港與12個航點的航線。另外，香港快運原將10架客機泊在澳洲愛麗絲泉沙漠（Alice Springs desert），10月已調配5架回港，11月其餘5架亦將完成調配。

國泰航空合資格駐港員工加薪3.3%兼收雙糧【下一頁】

【ET財智Talk】樓市何時止跌回升？ 星展丘卓文剖析息口非影響樓價最重要的因素

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編輯：陳韻妍、麥德銘

港股 職位招聘 防疫措施 廉航 機師 疫情 航空業 國泰航空（00293） 機艙服務員 航空

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【國泰293】國泰航空：7月至今增聘1800人　自5月起經營現金流恢復正數

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