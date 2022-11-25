▲ 【國泰293】國泰航空業務復甦速度不及香港快運 國泰候任CEO林紹波親自解畫 有信心航空業良好趨勢持續

國泰航空 （00293） 候任行政總裁林紹波出席分析員會議時表示，很高興見到自政府最近解除機組人員及入境旅客的檢疫要求後，整體員工流轉情況有顯著改善，並有信心良好趨勢會在未來數月持續，「雖然2023年充斥大量不確定因素，但相信航空業會繼續回復正常化」，強調國泰航空擁有足夠的機師、機艙服務員及其他營運員工支持現行航班運作。

新加坡航空連續兩季錄得盈利，澳洲航空亦預期扭虧，但國泰航空預告全年仍錄大額虧損。林紹波指，無論是新加坡或澳洲，當地撤銷酒店隔離政策的時間均較香港更早，而且兩地均沒有對機組人員作出任何額外限制，但自香港撤銷酒店防疫後，國泰航空已快速復甦，集團會盡一切所能改善財務表現。

他續稱，受內地防疫措施影響，國泰航空不能隨意增加往來內地的航班，目前來往香港至上海的航班每星期只有一班，若要增加航班數目，必須得到內地部門同意，而且受防疫措施所限，現時海外旅客不能直接在香港轉機前往內地，但他看到不少海外旅客會透過先來港逗留3天，再在港搭航班的方式前往內地。「除非飛往內地航班的數目增加，或容許海外旅客經香港轉機回內地，否則預期到內地的旅客數目不會大幅上升。」

自香港放寬入境防疫後，香港快運（HK Express）航班增加的速度較國泰航空更快。林紹波指，全球航空業都面對不少困難，包括在地資源、人手等，國泰航空並不例外，無論是香港或海外、航空或地勤人員，都有不少挑戰，但國泰航空會以負責任及審慎的態度推進復常，以實現年底將集團客運航班運力恢復至疫情前水平約三分一、2023年底達至70%的目標，並預期於2024年底恢復疫情前的客運運力水平。

港人出外旅遊時會選擇乘搭香港快運

他又指，香港快運是廉航，運力較小，故香港快運面對的困難，與國泰航空不同，將兩者比較並不公平。更重要的是，香港快運的主要客源為香港人，港人出外旅遊時會選擇乘搭香港快運，故入境防疫措施一放寬，香港快運業務便出現快速復甦。

林紹波指，自7月起，國泰航空集團增聘了約1,800名新員工，有信心持續的招聘活動會繼續吸引人才，支援集團的復常計劃，集團未來會繼續擴大機隊，以應對業務增長。

負債方面，國泰航空財務管理部總經理白克誠（Chris Buckley）指，國泰航空正逐步償還債務並降低負債水平，而政府於疫情期間的注資並不視為債務，而且股權投資，但目前尚未有償還計劃。

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編輯：陳韻妍