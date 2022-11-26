【科技古董】德國地下室　驚現50年代傳奇電腦

科技愈趨發達，電腦等設裝都講求精細、輕便、多功能。但有部分舊科技產品，在現今看來，反而更顯矜貴。有德國網民早前在祖父母家的地下室，發現幾部古董電腦，其中一部更是1956年出產的LGP-30計算機。

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網名為「c-wizz」的德國網民，在今個月初於社交平台Reddit上發布相片指，他於其祖父母的地下室，發現一部LGP-30電腦、一個Flexowriter打字機、幾部PDP-8/e迷你電腦、一個看似用作外部數據儲存的紙帶閱讀器，和一些相關設備。

尋求博物館協助 望古董電腦可重新運作

c-wizz在留言中補充：「我唯一知道的是，我的祖父在60年代用它進行了一些土木工程計算，他是該國少數幾個私人擁有這種電腦的人之一」。c-wizz亦將到在德國一間收藏了一部仍可運作的LGP-30的博物館，希望能可以助其家中的「新發現」重新運作。

儘管在1970年發布、當年售價為6,500美元的PDP-8/e迷你電腦，本身已稀有且有價值，但要數是次發現的科技古董中最罕見的，非LGP-30莫屬。

LGP-30當年要價 相等現時約400萬元

LGP-30在1954年由加州理工學院的科學家Stan Frankel開發，內設113個真空管、1,450個固態二極體（diodes），以及轉速為3,700 RPM、可存儲4,069個31位字的旋轉磁鼓存儲器。據外媒《Ars Technica》報道，這個重800磅的大型電腦，在1956年首次生產，歐洲僅有45部，當年售價為47,000美元，即相等於現時的512,866美元（約400萬港元）。

除了具有歷史價值外，與LGP-30有關的傳說更是為其添上一股傳奇色彩。在1983年首次發布在Usenet Newsgroup、被視為黑客界偉大史詩之一的《梅爾的故事》中，便是因一位Librascope程式員接到將Blackjack程式，從LGP-30移植到另一台計算機的任務，才開展後續故事。另有指，著名美國數學家和氣象學家Edward Lorenz，是在LGP-30上進行天氣實驗，才研究出混沌理論和蝴蝶效應。

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責任編輯：殷凱怡

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