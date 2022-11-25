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【保你大】防範遭濫用意外保險定義多　一文看清保單不保事項

理財智慧 16:43 2022/11/25

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上日提到，筆者跟準客戶Patrick談到意外保險的重要性，以及賠償方式。最後，他問了筆者一個簡單但絕對重要的問題，就是如何定義意外。

森：「簡單來說，意外就是不能預料和非自願的事故。假設一種情況，你感到腰酸背痛，但又沒有表面傷痕，也想不起是哪種情況下撞到，就很難判斷是否意外。又或者，其他原因，例如疾病都可以導致痛礎……但如果有表面傷痕，那就容易確定是否意外了！」

Patrick：「有道理，但也不是每次意外都必定有表面傷痕嘛！」

森：「知道，所以，據我所知，有些保險公司是要求有表面傷痕才算意外，但也有不要求的。」

Patrick：「咦！你公司是否有要求表面傷痕呢？」

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森：「我們沒有要求。」

Patrick：「那就是比較寬鬆了。」

森：「是的，其實意外保險的爭議性不算大，在大部分情況下都可以清楚分辨。但你仍然要留意一些『不保事項』。」

Patrick：「不保事項？有哪些？」

森：「最重要當然是自致的傷害了。」

Patrick：「不保自致的傷害？那麼，萬一我切菜不小心切傷自己都不可以賠？！」

森：「當然不是，我們針對的是刻意傷害自己，例如現在年輕人流行的手等行為。」

Patrick：「這樣就較合理。」

森：「你可以想像，如果蓄意自致的傷害都可以賠，就會引發道德風險，有人會蓄意利用保險去賺錢了！」

Patrick：「對，我看過一些報道指，有人真的弄傷自己去騙保險！」

森：「其實，這種情況都不是太普遍，從個人層面，這樣做的『成本』真的很高，但我剛才不是說，意外保險的賠償方式，有一種是賠償意外受傷後的治療開支，這一種是反而最容易被濫用。」

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Patrick：「是嗎？通常是怎樣被濫用？」

森：「其中一種就是剛才談過的如何定義意外。假設一早起身感到肩膊十分痛，但沒有表面傷痕，即沒有紅又沒有腫，於是去看醫生，以及做物理治療，你認為這算意外嗎？」

Patrick：「就因為這樣，所以有保險公司要求，要有表面傷痕才可索償？但你們公司不要求，採取寬鬆處理的方式，豈不是給人『Claim爆廠』？」

森：「當然，我們也會有賠償管理措施，例如有出現骨折或需要住院的個案，我們會寬鬆處理；如果沒有骨折和住院的受傷個案，而客人又不斷做物理治療，我們會要求治療師定期交報告。最後還會有一招，就是不替這些經常『受傷』又經常做物理治療的保單續保。」

Patrick：「咦！意外保險不是保證續保的嗎？」

森：「是呀，這跟醫療保險不同，我們可根據合約條款，在下一個保單年度不再續保。 」

Patrick：「原來如此！」

意外保險主要不保事項
自殺或企圖自致的傷害 
懷孕、分娩或流產
紀律部隊人員受襲或被謀殺、或於暴動、民事騷亂、罷工、或執勤時遇意外
從事專業運動,或透過該運動賺取收入或報酬
任何 疾病 
戰爭或任何軍事行動、服兵役、違法行為等

撰文：羅國森

資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第784期《iMoney》Focus。

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責任編輯：陳楚琨

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