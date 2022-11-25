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【烏克蘭戰爭】烏稱已擊殺 助俄操作無人機伊朗顧問

環球社會熱點 15:31 2022/11/25

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烏克蘭政府周四（24日）宣布，烏軍於克里米亞擊殺一名協助俄軍操作無人機的伊朗軍事顧問。烏克蘭指如再有伊朗人在烏方被佔據的領土上支援俄方入侵行動，也會成為擊殺目標。

【烏克蘭戰爭】普京警告美歐如對油價設限 嚴重影響市場 【下一頁】

以色列媒體上月報道，烏克蘭對被佔領的克里米亞發動軍事攻勢，造成10人死亡。

烏克蘭國家安全和國防委員會秘書長達尼洛夫（Oleksiy Danilov）證實，由於伊朗軍事顧問現身克里米亞，協助俄軍駕駛德黑蘭政府提供的Shahed-136武裝無人機，已遭烏方擊殺。但他沒有透露被殺伊朗軍事顧問的具體人數。

達尼洛夫重申克里米亞為烏克蘭領土，批評伊朗軍事顧問不應不請自來。他更表示如果對方與恐怖分子合作破壞烏克蘭，烏方就必須擊殺他們。

丹尼洛夫更警告，再有伊朗軍事人員有類似行動，都將會成為烏方擊殺目標。

歐盟未就天然氣價格上限達共識 各國狠批不切實際 【下一頁】

另外，烏方指控俄軍自10月以來，發動多次無人機和導彈空襲烏克蘭民用能源基礎設施，烏克蘭各地也面臨停電困境。

烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 早前在聯合國安理會會議上表示，俄軍襲擊是明顯的危害人類罪，基輔政府將提出決議譴責任何形式的能源恐怖。

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責任編輯：鄭錦玲

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