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【異動│國美493】國美積極發展直播帶貨新模式、加強「全員推手」戰略　股價彈四成

當炒股 16:11 2022/11/25

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【異動│國美493】國美積極發展直播帶貨新模式、加強「全員推手」戰略　股價彈四成

國美零售 （00493） 上周公告終止向大股東黃光裕收購物業和物流資產後，謀求現有業務轉型，旗下國美電器將在全國各地門店陸續啟動直播，並加強「全員推手」戰略，積極發展直播帶貨新模式。國美聯動線上線下實現「直播常態化」，在自有平台「真快樂APP」上展開多樣化直播，此次線下門店啟動直播，將由國美電器總部、各大區域上千家門店和加盟店、社會推手共同參與，計劃涵蓋家電、日用百貨、零食、美妝等商品。

受直播帶貨模式刺激，國美股價急彈40.3%，收報0.167元。

國美電器門店現場直播世界盃賽事

卡塔爾世界盃期間，國美邀請足球評論員劉建宏，在真快樂APP打造系列直播節目，11月21日英格蘭對伊朗的比賽期間，吸引近十萬人關注。國美電器門店也藉助現場直播，提升了購物體驗。截至今年11月，國美已累計發展社會推手超過33萬人。

國美將打造店長IP，並邀請小紅書、抖音網紅等共同直播，還會聯動物業、銀行、車友會、商超等進行跨界異業聯合直播，以及進行公益直播。國美零售To C事業群運營體系VP何健表示，不僅內部職工，社會人員也可在小美幫幫平台註冊成為國美推手，參與銷售、分享收益，推進口碑營銷、社交零售。

直播對國美業務轉型有三大作用

國美指，直播對國美業務轉型有三大作用，一是新的營收增長點，參與直播間的產品會有較大優惠折扣，銷量高於日常，第二是為線下引流，國美的直播多在各門店現場進行，也會介紹門店的實時營銷活動，起到引流作用，第三是提升與廠商的合作關係，如國美和海爾超級直播、與美的的「美粉節」直播，均提升了雙方合作的緊密度。

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編輯：陳韻妍

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