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【香港加息】滙豐下月初將H按封頂息上調0.25厘、每月供款多幾多？　實際按息最高升至3.375厘（第二版）

股市 16:39 2022/11/25

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【香港加息】滙豐下月初將H按封頂息上調25點子至「P減2厘」　實際按息最高升至3.375厘

香港加息潮繼續，繼渣打 （02888） 之後，滙豐 （00005） 上調 「H按」按揭封頂息率上限25點子，至「P-2%」，實際按息上調至3.375厘，下月初生效。以貸款額500萬元，供款30年為例，每月供款將增686元或3.2%，壓力測試要求將增加1,290元或2.8%。

滙豐發言人表示，本行定期檢視樓宇按揭息率及其他服務細節，並根據市場情況作出調整。我們將繼續致力以全面按揭產品及服務滿足客戶需要。

經絡料港銀12月再加P　幅度約0.25厘

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預料，香港銀行12月將再次上調最優惠利率（P），視乎銀行結餘走勢，幅度約0.25厘。

現時滙豐H按息率為H加1.3厘，當中二手物業封頂息為P減2.25厘，以該行P為5.375厘，實際封頂息為3.125厘。

（第二版加入經絡評論）

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