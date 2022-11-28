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虛擬資產ETF開拓新投資領域

股市 10:00 2022/11/28

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香港的虛擬資產行業將迎來新發展！特區政府在金融科技周期間發布「有關香港虛擬資產發展的政策宣言」，表示會在法律和監管制度上配合，締造便利的環境，促進香港虛擬資產行業發展，並擬允許零售投資者在「適當程度」下買賣虛擬資產，包括虛擬資產期貨ETF。市場預料以上舉措將為個人投資者帶來新的投資機遇，但投資前不妨先問問，您對虛擬資產行業是否了解？

虛擬資產生態圏龐大

虛擬資產泛指不同類型的數碼資產類別，除了區塊鏈上的「數位代幣」（Digital Token，如加密貨幣及穩定幣），亦包括其他虛擬商品及加密資產（如NFT藝術品及虛擬房地產等）。

虛擬資產生態圏的參與者眾多，包括從事開發基礎建設、產品及服務的個人及企業，例如創建區塊鏈協議（blockchain protocols）及設計區塊鏈系統的開發商、計算複雜算式以驗證區塊鏈交易的驗證者（validators，亦稱為礦工／miners）、促進虛擬資產交易的經紀及交易所，以及加密資產的投資者及用戶等。

區塊鏈：虛擬資產背後的科技

虛擬資產建基於區塊鏈技術，後者為一種「去中心化」（decentralized）的交易帳目，即電腦網絡中各使用者均擁有同一帳目，此公開的分布式分類賬（distributed ledger）中的交易由系統之中的大部分參與者驗證，以防止數據被篡改。

比特幣（Bitcoin）是區塊鏈技術的首項實際應用，於2009年推出並成為世上首隻數碼貨幣（digital currency）。加密貨幣市場現時市值超過3萬億美元，當中，比特幣在加密貨幣市場的市佔率約為40%，惟以太幣（Ethereum，市佔率約20%）等新加密貨幣相繼推出，挑戰其主導地位。

虛擬資產ETF即將登陸香港

香港預計在不久後將迎來首隻虛擬資產期貨ETF，此後將成為投資者涉足虛擬資產的重要途徑之一。

證監會早前公布了有關虛擬資產期貨ETF在港推出的要求，為本港的虛擬資產零售投資市場揭開新序幕。於最初階段，在港上市的虛擬資產期貨ETF僅可投資於在芝加哥商品交易所（Chicago Mercantile Exchange）買賣的比特幣期貨及以太幣期貨，相關ETF管理公司應擁有最少三年管理ETF的經驗，及應採取主動型管理策略。

投資於虛擬資產期貨的ETF受監管規範，主動型ETF亦會因應市況調整投資組合，因此波動性可能低於直接投資虛擬資產。此外，在加密貨幣交易所買賣虛擬資產涉及較繁複的開戶程序，提取現金或需服務費，而虛擬資產期貨ETF則可以透過股票經紀進行交易，與買賣股票一樣簡便。

而與虛擬資產期貨相比，上述ETF則投資於一籃子期貨合約，有助分散風險，亦毋須開立期貨交易戶口及繳交按金，進一步簡化了投資程序。即將在香港推出的虛擬資產期貨ETF讓投資者可在亞洲交易時段就有關虛擬資產的消息及時作出反應。然而，虛擬資產是一種相對較新的資產類別，價格波動性較高，投資者在作出任何投資決定之前，應先了解虛擬資產所涉及的風險。
香港ETF市場產品多元，除了即將推出的虛擬資產期貨ETF之外，亦有一系列關於區塊鏈、元宇宙及金融科技等主題性投資機遇。請瀏覽www.hkex.com.hk/ETP了解更多。

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