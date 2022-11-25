【業績｜教育股】中滙集團急挫17%　末期息改以股份方式代替　全年度經調整淨利潤升26%

▲ 【業績｜教育股】中滙集團全年經調整淨利潤升26% 末期息連特別息共派11.2港仙

教育股中滙集團 （00382） 中午公布全年業績，至8月31日止年度收入按年升34.7%至16.86億元（人民幣‧下同），經調整淨利潤按年升25.6%至5.77億元。末期股息每股9.6港仙，連同1.6港仙特別息，合共11.2港仙，按年升33.3%。

值得留意是，末期息改為以股份方式代替現金派發，但特別息仍以現金支付。管理層表示，考慮到內地疫情及經濟的情況，以及外部環境，希望保留更多現金，確保未來可穩定發展，認為現時的派息政策對股東及公司是最佳方案。

中滙集團股價在午後急瀉，一度挫逾兩成，低見2.08元，收跌17%，報2.19元，成交額達4082萬元。

期內，在校學生人數按年升25.6%至77,628人。整體毛利率為50.4%，與去年同期維持相同水平。

中滙表示，目標2023財年收入錄得19億元，按年增長約12.7%，學生人數增至約8.3萬人，不過派息比率料由33.9%下跌至30%。

內地疫情仍具不確定性，中滙表示，雖然廣東疫情嚴重，但學校營運沒有受到影響，因為學生均以綫上上課。問及海外海外高等教育及職業教育收入有所下降，管理層指，該業務主要賦能中國境內業務，規模不算大，未來公司計劃將業務拓展至英國及一帶一路地區等具有相關需求的城市。

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編輯：姚卓然