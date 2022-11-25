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日本研究指每日飲8杯水過量 多數人只需飲夠呢個數

環球社會熱點 15:00 2022/11/25

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「每日要飲八杯水」這句口號相信不少人從小聽到大。惟有日本研究發現，每日飲八杯水對於大部分人而言其實已過量。該研究指大部分人每日僅需飲1.5至1.8公升的水，而每日八杯的建議根本欠缺科學根據。

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日本國立健康和營養研究所（National Institute of Biomedical Innovation）在《科學》（Science）期刊發表研究。研究人員期間研究了5,604人的飲水量，研究對象分別來自23個國家，年齡介乎8日大至96歲。

研究發現，很多人每日只需攝入1.5至1.8升的水，較通常建議相等於八杯水的2升少。

研究首席研究員Yosuke Yamada表示，八杯水的建議根本沒有科學根據，且大部分科學家都不確定建議來源。

研究亦指，以往的建議飲水量往往忽略從食物攝取的分量，實際上從食物攝取的水量佔總攝入量很大一部分。Yosuke Yamada表示，若只吃麵包、煙肉及雞蛋，就不會從食物中攝取太多水分。但人們進食肉、蔬菜、魚、意粉及米飯，就能從食物中攝取大約5成的所需水量。

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研究發現人類飲用一杯水後，部分氫分子（hydrogen molecules）會被穩定同位素氘（deuterium）取代，後者儲存在人體中亦不會造成傷害，而多餘的氘的消除率則和體內水的轉換速度相關，該數據因人的年齡、性別、活動頻率及周邊環境而有巨大差異。

生活在炎熱潮濕且高海拔地區、孕婦、運動員及哺乳期婦女的周轉率更快，即需要飲更多水。

而年齡介乎20至35歲的男士數值最高，平均每日需飲4.2升。但隨著年齡下降，年逾90歲的男性平均每日僅需飲2.5升。女性方面，年齡介乎20至40則建議每日飲3.3升，而年逾90歲則可降至2.5升。

運動員一般需較普通人每日飲多1升，初生嬰兒轉換最快，每日需更換體內28%的水份。

有份參與研究的英國阿伯丁大學（University of Aberdeen）教授John Speakman表示，不認同對每個人的每日飲水量作一刀切建議，每日八倍水對於大部分人而言都太多。

但乾淨飲用水並非免費生產，雖然飲過多水未必影響健康，但若英國有4,000萬成年人嚴格遵從8杯水建議，每日就已浪費2,000萬升水。

【ET財智Talk】樓市何時止跌回升？ 星展丘卓文剖析息口非影響樓價最重要的因素

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責任編輯：李俊儀

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