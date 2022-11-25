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【TSLA】Tesla即日起在內地回收逾8萬輛汽車、涉3大型號　因軟件及安全帶問題

股市 13:53 2022/11/25

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【TSLA】Tesla即日起在內地回收逾8萬輛汽車、涉3大型號　因軟件及安全帶問題

外電報道，Tesla（美：TSLA）向國家市場監督管理總局備案召回計劃，決定即日起回收超過8萬輛中國製及進口的Tesla Model S、Model X及Model 3，主要涉及軟件和安全帶問題。Tesla指，將會在召回的汽車中升級軟件系統。

Tesla是次被回收的67698輛Model S及Model X汽車，於20132013年9月25日至2020年11月21日期間進口內地，主要由於軟件問題影響車內的電池管理系列。

Tesla同時回收生產日期介乎2019年1月至11月期間的進口Model 3汽車，涉及2736輛，以及於2019年10月14日至2022年9月26日於內地生產的同款汽車，涉及10127輛。

今年4月，Tesla在內地回收約12.78萬輛Model 3，指半導體組件存在潛在漏洞，或影響判斷。

相關文章：【TSLA】Tesla將於12月1日舉行Semi電動卡車交付儀式

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編輯：陳韻妍

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 汽車 Tesla 軟件

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