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英國最大護士工會下月罷工2日 非緊急醫療服務受阻

環球社會熱點 13:46 2022/11/25

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英國最大的護士工會皇家護理學院（RCN）早前要求加薪19%，但政府表明不可能並拒絕重啟談判。RCN宣布下月會發起罷工兩日，届時非緊急醫療服務將會受阻。

英國明年初年度能源費升至4萬 能源危機未解除 【下一頁】

RCN本月初的投票結果顯示，大多數護士贊成發起全國罷工。工會批評自投票結果出爐後，政府官員並未接受正式談判的提議，因此選擇舉行罷工。

RCN成員將於下月15日及20日的朝8晚8時段舉行全國罷工，為106年以來首次罷工。根據工會法，RCN必須確保罷工期間維持緊急醫療服務，包括急症室、緊急癌症服務和緊急測試。

當地衛生部門負責人和工會領袖，會協商罷工期間的人手調配情況。不過英格蘭的非緊急醫院醫療服務名單輪候者多達700萬人，罷工行動勢必加重醫院非緊急醫療服務的負擔。

英倫銀行首席經濟師警告 勞動力外流嚴重或迫使加息 【下一頁】

RCN秘書長卡倫（Pat Cullen）指控政府一手造成罷工，强調醫護已經受夠低薪待遇、人手不足帶來的安全問題和無法和患者提供適切護理。

護士工會首日罷工期間，正值英國鐵路、海運及運輸（RMT）工會也同時舉行為期4日的罷工。至於代表11.5萬名郵政工人的通信工人工會（CWU）將在下月9日、11日、14至15日及23至24日期間罷工，一共為期6日。

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責任編輯：鄭錦玲

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