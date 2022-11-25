【著數優惠】海天晉滙一周年推兩大消費禮遇 精選貨品或服務低至14折 周日優惠貨品低至1元或1折發售

新地旗下將軍澳PopWalk天晉滙臨海一期Ocean PopWalk海天晉滙於去年正式開幕。適逢1週年慶典，由即日起至明年1月2日，場內多間星級商戶將會攜手推出多項優惠，部份精選貨品將以低至14折價錢發售。而在11月27日（周日），商戶更會推出震撼優惠，指定貨品、服務或課程將以低至1元或1折發售，貨品及服務種類包羅萬有，涵蓋家庭用品、餐飲優惠、美容療程及課外活動課程等。

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活動期間將為消費者帶來兩項驚喜禮遇，由即日起至明年1月2日，場內將會推出一周年限定優惠，部分精選貨品及服務將以14折發售。精選優惠包括PERLE SUISSE養宮逆齡術療程及溫中扶陽儀體驗乙次（特價14折388元）；活肌美兒激活膠原亮白眼部療程10次(特價14折1,280元)，滿足女士們扮靚的需要；日式料理餐廳賀天最強爐端燒（低至5折，午市228元，晚市368元）；CHAMP 24 FITNESS 2個月健身會籍（特價5折998元）；澳洲歌婷快眠枕買一送一；日本城松井智能升降多功能電熱鍋4公升（特價84折559元）；柏斯琴行惠顧日本KAWAI K-500黑色光面立式鋼琴，即可享照價再減5,000元優惠；樂高寵物正價貨品88折。

在11月27日（周日），場內將會推出震撼優惠，多項貨品及服務將以1元或1折價錢發售，包括22 Branch Oyster Bar & Restaurant 的San Pellegrino 有氣礦泉水（特價1元）；花斑茶社檸檬紅茶、鳳梨紅茶（特價1元，限量各10杯）；御名園惠顧即可享1元鮮菠蘿咕嚕肉乙份；火箭教育兒童日本語班（特價1元）；活肌美兒激光嫩膚美白及能量眼部療程（低於1折198元）、澳洲歌婷857-1099針枕袋、床笠及被袋套裝（特價1折469元）、新世界韓國食品購買購買漢白原味佐飯紫菜加1元多一件。

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活動資料

日期：即日起至2023年1月2日 時間：上午10時至下午10時（店舖營業時間或有不同，請致電個別商戶查詢）

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責任編輯：嚴浩文