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【個人私隱】Whatsapp用戶數據傳外洩遭黑客兜售 牽涉全球4.87億用戶手機號碼 香港榜上有名近300萬用戶受影響

環球政經 15:20 2022/11/25

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Meta行政總裁朱克伯格於今年10月底才公開表示，旗下的即時通訊服務WhatsApp，相比蘋果的同類服務iMessage更加私密和安全。言猶在耳，據網絡安全新聞媒體cybernews.com報道，多達4.87億個WhatsApp用戶的手機號碼，於本月16日被放到一個著名的黑客社區論壇上發售，賣家聲稱該批數據來自2022年WhatsApp用戶手機號碼的數據庫。

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賣家未有表明是如何獲取數據庫的資料，僅說是「運用自己的策略」來進行收集，但就指出所有號碼均屬於活躍WhatsApp用戶。現時WhatsApp在全球的月活躍用戶超過20億。

據了解，該批數據集包括來自84個國家或地區的WhatsApp用戶數據。賣家聲稱當中包含逾 3,200萬個美國用戶記錄。頭幾位上榜國家還包括埃及（約4,500 萬）、意大利（約3,500 萬）、沙特阿拉伯（約2,900 萬）、法國（約2,000 萬）及土耳其（約2,000 萬）等。Whatsapp在香港擁有廣泛用戶基礎，因此同樣受事件牽連，據了解受影響用戶數目接近300萬。

 

 

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責任編輯：嚴浩文

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