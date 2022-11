百老滙「Make A Wish With Miffy」創造夢幻光影聖誕 

聖誕優惠連環賞 購買指定產品即送 Miffy Make A Wish 光影探險系列禮品由 12 月 1 日起於銅鑼灣 Fashion Walk 舉辦光影探索活動!快來與 Miffy 打卡吧!送您限量 Miffy 精美吊飾!

生活之所以美好,全因充滿希望。於星空下合上雙手許願,希望有更好的生活。就在此刻,美好的生活隨即呈現眼前,幸福的日子便如星空一樣包圍我們。夢幻的 Make A Wish With Miffy 光影探索系列禮品就如繁星落在家中的每個角落,幸福感瞬間填滿!

聖誕將至,百老滙電器全新推出「Make A Wish With Miffy」推廣活動,以精美夢幻 Miffy 家品與您迎接聖誕! 顧客凡於 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 3 月 21 日推廣期內於百老滙購買指定產品,即可換領多款 Miffy 夢幻而精緻的家品。盡情釋放購物慾,一起打造夢幻而溫暖的聖誕吧!

Miffy 巨型抱抱公仔 溫暖睡房空間

冬天總少不了窩在床上看電影,故此擁有一套柔滑質感的睡房用品便來得十分重要!

今個聖誕,百老滙將推出一系列 Miffy 主題家品,為家居注入可愛而溫暖的色彩。當中有近一米長的 Miffy 巨型抱抱公仔,以及 Miffy 咕𠱸,抱在懷中令人充滿幸福感!加上柔軟輕巧的毛毯保暖效果十足,不論放在睡床或沙發上都非常適用。圓形地毯與毛毯都採用柔軟又親膚的物料,務求為用家營造最舒適的睡房!

幻彩玻璃餐具 聖誕大餐不能缺少的儀式感

精心準備聖誕大餐前,記緊先準備儀式感十足的夢幻玻璃餐具!

玻璃餐具上的極光效果與金色閃邊相映成趣,轉動時更可看見玻璃餐具的星空印花,帶來光影幻彩盛宴!

全套餐具包括:幻彩玻璃碗碟及玻璃瓶、雙層幻彩玻璃杯、金色餐具、餐墊及杯墊等,滿足餐桌上各種需要!加上精緻的金屬手沖咖啡套裝,讓您在家也能享受手沖咖啡的樂趣。幻彩玻璃咖啡壺更能升級整體的幸福感,讓咖啡配上夢幻感之餘,亦更具儀式感!

幻彩浴室系列 滿足少女心



您的浴室總是缺乏新意嗎?是時候更換沉悶的浴室擺設了!

全套幻彩浴室系列非常耀眼,皆因不論在燈光或日光下,您都能看到變幻莫測的極光效果。只要輕輕轉動,能從中看到像極光一樣的光影幻彩效果,夢幻感十足!

浴室系列設不同單品,可擺放化妝棉、飾物、護膚品都非常適合。不用到冰島、芬蘭,也能在家中浴室近距離感受到極光帶來的幸福感!

舒適冬日家居 暖身又暖心

Miffy 家居禮品已融入家中的每個角落!

實用的 Miffy 儲物箱共有兩款選擇,瞬間美化家居收納空間,雜物通通妥善歸位。可用作儲物外,更可當作椅子使用,一物兩用!朋友再多,也不怕家中沒位置。

Miffy 限定版 : PUREAIR FIT 空氣清新機及 DM 無線充電風扇

隨著後疫情時代的到來,人們對於健康舒適的家居環境格外重視。

Miffy 限定版 PUREAIR FIT 空氣清新機經美國 FDA 認證:內置4層過濾片及 UV-C 燈,可有效淨化、去除細菌等各種污染物及常見異味等。當使用全自動模式時,會按照空氣品質標示所監測到的空氣質素而調整合適的模式,時刻照顧不同的需要。

同時,另一 Miffy 限定版家電 ─ DM 無線充電風扇亦為大家帶來不一樣的舒適體驗:風扇設有 6 段風速調節、120º 旋轉角度及 110º 仰俯角度調較,而且以 3 節分拆式高度調節設計,可供於座枱或座地使用,不需要使用時亦可輕易收納,不佔空間。

同場加映「Cupping Room」咖啡禮品

想在家中也可品嚐到優質咖啡?百老滙亦聯乘本地精品咖啡品牌「Cupping Room」,為顧客送上多款居家咖啡選擇,從新鮮烘焙咖啡豆,至滴漏咖啡包、咖啡及茶膠囊,以及全港首款 Flash-Brewed 氣泡咖啡,照顧不 同顧客口味。即日起至 2023 年 3 月 21 日,於百老滙選購指定牌子及型號的產品,即可免費獲贈指定 「Cupping Room」咖啡禮品乙份。數量有限,送完即止。

Broadway X Miffy Christmas 2022 - Make A Wish With Miffy 光影探索活動

活動日期:2022 年 12 月 1 日 - 2023 年 1 月 2 日

活動地點:

▲ 室內佈置 - 銅鑼灣 Fashion Walk 地下中庭

▲ 戶外佈置 - 銅鑼灣 Fashion Walk 百德新街

大型 Miffy 聖誕裝置

• 銅鑼灣 Fashion Walk 商場設大型 Miffy 聖誕裝置,以流星及雲的元素配合幻彩光影主題,令人猶如置身北歐的極光星空下。歡迎大家前來與 Miffy 一起打卡拍照留念,感受閃爍而夢幻的冬日聖誕氣氛。

• 會場更會展出 Miffy Make A Wish 光影探險系列禮品,熱愛 Miffy 的您切勿錯過!

Star Catching 捕捉流星小遊戲

第一步:登入「Star Catching 捕捉流星小遊戲」網站 https://greeting.broadwaylifestye.com/minigame,按指示捕捉流星後,截圖儲存「 Miffy 吊飾兌換碼」

第二步:親臨「Make A Wish With Miffy 光影探索活動」,以會場限定版 Miffy Facebook / Instagram 拍攝 濾鏡與 Miffy 聖誕裝置打卡拍照留念

第三步:把照片上傳到 Facebook / Instagram (限時動態 / 貼子),並標籤 Broadway (@broadwayhk),與好友 分享

第四步:到鄰近百老滙(恒隆中心分店)出示「 Miffy 掛飾兌換碼」及已上傳之會場打卡照片,並完成簡單 小任務,即可獲得限量「Make A Wish With Miffy」精美吊飾 (數量有限,送完即止)

活動網址:https://www.broadwaylifestyle.com/fwrs2022

禮品詳情:

Make A Wish With Miffy On Light Adventure

立即為親友送上「Make A Wish With Miffy」夢幻光影祝福卡:https://greeting.broadwaylifestye.com/

睡房用品

▲ Miffy 主題家品,為家居注入可愛而溫暖的色彩。

浴室用品

▲ 極光幻彩浴室系列套裝設不同單品,滿足用家不同需要!只要輕輕轉動,您也甚至能從中看到不同色彩與倒影,夢幻感十足。

客廳用品

▲ Miffy 客廳用品款式眾多,瞬間美化家居收納空間,雜物通通妥善歸位。

餐桌用品

▲ 玻璃餐具上的幻彩效果與金色閃邊相映成趣,轉動時更可見玻璃餐具的星空印花及幻彩效果,非常搶眼奪目。

咖啡用品

▲ 精緻的金屬咖啡套裝,使泡咖啡更具儀式感。幻彩玻璃咖啡壺更能升級整體的幸福感,讓咖啡配上夢幻感!

關於百老滙

成立於 1949 年,百老滙最初在本港提供售賣菲林、出租相機及相片沖矖服務。及至 70 年代,攝影及影音器材日漸普及,百老滙逐漸轉型為售賣相機、菲林及影音產品的專門店,並於 1975 年正式註冊成立「百老滙攝影器材有限公司」。

隨著時代變遷,日新月異的電子及電器產品不斷影響著我們的生活模式,顧客的需求亦不斷轉變,而百老滙更積極拓展其業務範疇,由攝影器材專門店發展至多元化的數碼電子及電器零售業務,至今已經成為本港頂尖的一站式電子及電器零售連鎖店,旗下門市約 22 間,憑著超卓服務獲獎無數。

作為「你專業的電器顧問」,百老滙積極引入各式嶄新的數碼電子及電器產品,配合不斷提升的專業零售服務 和時尚購物體驗,讓顧客時刻與科技潮流緊密連繫,體驗科技如何提升我們的生活享受,令生活更添樂趣。

