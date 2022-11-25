百老滙「Make A Wish With Miffy」創造夢幻光影聖誕 

聖誕優惠連環賞 購買指定產品即送 Miffy Make A Wish 光影探險系列禮品由 12 月 1 日起於銅鑼灣 Fashion Walk 舉辦光影探索活動！快來與 Miffy 打卡吧！送您限量 Miffy 精美吊飾！

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生活之所以美好，全因充滿希望。於星空下合上雙手許願，希望有更好的生活。就在此刻，美好的生活隨即呈現眼前，幸福的日子便如星空一樣包圍我們。夢幻的 Make A Wish With Miffy 光影探索系列禮品就如繁星落在家中的每個角落，幸福感瞬間填滿！

聖誕將至，百老滙電器全新推出「Make A Wish With Miffy」推廣活動，以精美夢幻 Miffy 家品與您迎接聖誕！ 顧客凡於 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 3 月 21 日推廣期內於百老滙購買指定產品，即可換領多款 Miffy 夢幻而精緻的家品。盡情釋放購物慾，一起打造夢幻而溫暖的聖誕吧！

Miffy 巨型抱抱公仔 溫暖睡房空間

冬天總少不了窩在床上看電影，故此擁有一套柔滑質感的睡房用品便來得十分重要！

今個聖誕，百老滙將推出一系列 Miffy 主題家品，為家居注入可愛而溫暖的色彩。當中有近一米長的 Miffy 巨型抱抱公仔，以及 Miffy 咕𠱸，抱在懷中令人充滿幸福感！加上柔軟輕巧的毛毯保暖效果十足，不論放在睡床或沙發上都非常適用。圓形地毯與毛毯都採用柔軟又親膚的物料，務求為用家營造最舒適的睡房！

幻彩玻璃餐具 聖誕大餐不能缺少的儀式感

精心準備聖誕大餐前，記緊先準備儀式感十足的夢幻玻璃餐具！

玻璃餐具上的極光效果與金色閃邊相映成趣，轉動時更可看見玻璃餐具的星空印花，帶來光影幻彩盛宴！

全套餐具包括：幻彩玻璃碗碟及玻璃瓶、雙層幻彩玻璃杯、金色餐具、餐墊及杯墊等，滿足餐桌上各種需要！加上精緻的金屬手沖咖啡套裝，讓您在家也能享受手沖咖啡的樂趣。幻彩玻璃咖啡壺更能升級整體的幸福感，讓咖啡配上夢幻感之餘，亦更具儀式感！

幻彩浴室系列 滿足少女心



您的浴室總是缺乏新意嗎？是時候更換沉悶的浴室擺設了！

全套幻彩浴室系列非常耀眼，皆因不論在燈光或日光下，您都能看到變幻莫測的極光效果。只要輕輕轉動，能從中看到像極光一樣的光影幻彩效果，夢幻感十足！

浴室系列設不同單品，可擺放化妝棉、飾物、護膚品都非常適合。不用到冰島、芬蘭，也能在家中浴室近距離感受到極光帶來的幸福感！

舒適冬日家居 暖身又暖心

Miffy 家居禮品已融入家中的每個角落！

實用的 Miffy 儲物箱共有兩款選擇，瞬間美化家居收納空間，雜物通通妥善歸位。可用作儲物外，更可當作椅子使用，一物兩用！朋友再多，也不怕家中沒位置。

Miffy 限定版 : PUREAIR FIT 空氣清新機及 DM 無線充電風扇

隨著後疫情時代的到來，人們對於健康舒適的家居環境格外重視。

Miffy 限定版 PUREAIR FIT 空氣清新機經美國 FDA 認證：內置4層過濾片及 UV-C 燈，可有效淨化、去除細菌等各種污染物及常見異味等。當使用全自動模式時，會按照空氣品質標示所監測到的空氣質素而調整合適的模式，時刻照顧不同的需要。

同時，另一 Miffy 限定版家電 ─ DM 無線充電風扇亦為大家帶來不一樣的舒適體驗：風扇設有 6 段風速調節、120º 旋轉角度及 110º 仰俯角度調較，而且以 3 節分拆式高度調節設計，可供於座枱或座地使用，不需要使用時亦可輕易收納，不佔空間。

同場加映「Cupping Room」咖啡禮品

想在家中也可品嚐到優質咖啡?百老滙亦聯乘本地精品咖啡品牌「Cupping Room」，為顧客送上多款居家咖啡選擇，從新鮮烘焙咖啡豆，至滴漏咖啡包、咖啡及茶膠囊，以及全港首款 Flash-Brewed 氣泡咖啡，照顧不 同顧客口味。即日起至 2023 年 3 月 21 日，於百老滙選購指定牌子及型號的產品，即可免費獲贈指定 「Cupping Room」咖啡禮品乙份。數量有限，送完即止。

Broadway X Miffy Christmas 2022 - Make A Wish With Miffy 光影探索活動

活動日期：2022 年 12 月 1 日 - 2023 年 1 月 2 日

活動地點：

▲ 室內佈置 - 銅鑼灣 Fashion Walk 地下中庭

▲ 戶外佈置 - 銅鑼灣 Fashion Walk 百德新街

大型 Miffy 聖誕裝置

• 銅鑼灣 Fashion Walk 商場設大型 Miffy 聖誕裝置，以流星及雲的元素配合幻彩光影主題，令人猶如置身北歐的極光星空下。歡迎大家前來與 Miffy 一起打卡拍照留念，感受閃爍而夢幻的冬日聖誕氣氛。

• 會場更會展出 Miffy Make A Wish 光影探險系列禮品，熱愛 Miffy 的您切勿錯過！

Star Catching 捕捉流星小遊戲

第一步：登入「Star Catching 捕捉流星小遊戲」網站 https://greeting.broadwaylifestye.com/minigame，按指示捕捉流星後，截圖儲存「 Miffy 吊飾兌換碼」

第二步：親臨「Make A Wish With Miffy 光影探索活動」，以會場限定版 Miffy Facebook / Instagram 拍攝 濾鏡與 Miffy 聖誕裝置打卡拍照留念

第三步：把照片上傳到 Facebook / Instagram (限時動態 / 貼子)，並標籤 Broadway (@broadwayhk)，與好友 分享

第四步：到鄰近百老滙(恒隆中心分店)出示「 Miffy 掛飾兌換碼」及已上傳之會場打卡照片，並完成簡單 小任務，即可獲得限量「Make A Wish With Miffy」精美吊飾 (數量有限，送完即止)

活動網址：https://www.broadwaylifestyle.com/fwrs2022

禮品詳情：

Make A Wish With Miffy On Light Adventure

立即為親友送上「Make A Wish With Miffy」夢幻光影祝福卡：https://greeting.broadwaylifestye.com/

睡房用品

▲ Miffy 主題家品，為家居注入可愛而溫暖的色彩。

浴室用品

▲ 極光幻彩浴室系列套裝設不同單品，滿足用家不同需要！只要輕輕轉動，您也甚至能從中看到不同色彩與倒影，夢幻感十足。

客廳用品

▲ Miffy 客廳用品款式眾多，瞬間美化家居收納空間，雜物通通妥善歸位。

餐桌用品

▲ 玻璃餐具上的幻彩效果與金色閃邊相映成趣，轉動時更可見玻璃餐具的星空印花及幻彩效果，非常搶眼奪目。

咖啡用品

▲ 精緻的金屬咖啡套裝，使泡咖啡更具儀式感。幻彩玻璃咖啡壺更能升級整體的幸福感，讓咖啡配上夢幻感！

關於百老滙

成立於 1949 年，百老滙最初在本港提供售賣菲林、出租相機及相片沖矖服務。及至 70 年代，攝影及影音器材日漸普及，百老滙逐漸轉型為售賣相機、菲林及影音產品的專門店，並於 1975 年正式註冊成立「百老滙攝影器材有限公司」。

隨著時代變遷，日新月異的電子及電器產品不斷影響著我們的生活模式，顧客的需求亦不斷轉變，而百老滙更積極拓展其業務範疇，由攝影器材專門店發展至多元化的數碼電子及電器零售業務，至今已經成為本港頂尖的一站式電子及電器零售連鎖店，旗下門市約 22 間，憑著超卓服務獲獎無數。

作為「你專業的電器顧問」，百老滙積極引入各式嶄新的數碼電子及電器產品，配合不斷提升的專業零售服務 和時尚購物體驗，讓顧客時刻與科技潮流緊密連繫，體驗科技如何提升我們的生活享受，令生活更添樂趣。

(特約)