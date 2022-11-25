【大行報告】周大福績後股價跌逾一成　券商：內地同店銷售第三季以來跌兩成、顯示疫情影響升溫（附目標價）

▲ 【大行報告】周大福績後股價跌逾一成 券商：內地同店銷售第三季以來跌兩成、顯示疫情影響升溫

周大福 （01929） 績後股價跌逾一成，中午收報13.5元，跌13%。券商認為，內地疫情反覆對周大福下半財年影響較大，而周大福內地同店銷售在10月至11月18日期間跌21%，反映疫情影響升溫，不少券商調低其評級或目標價。

周大福未來會更多專注於高端產品

摩根士丹利指，周大福收入增長符預期，但主要經營溢利率低於全年目標，主要與黃金比率上升有關，而管理層在分析員會議中出五大優先目標，包括品牌定位、產品優化、經營效率等，相信周大福未來會更多專注於高端產品，以提高毛利率。

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因應宏觀經濟疲弱，加上毛利率受壓，大摩調低周大福2023至2025財年每股盈利預測7%至8%，評級降至「與市場同步」，但相信周大福可成為明年開關的潛在受惠者，目標價升至17元。

高盛指，周大福內地同店銷售於第三季至今跌21%，意味疫情影響升溫，同時周大福管理層下調下半財年內地同店銷售增長指引，意味下半財年表現與上半財年相若。

大和資本指，周大福管理層透露，內地約有800至900個零售點因疫情影響而暫時關閉，令內地同店銷售於第三季至今大跌21%，當中高線城市銷售點的影響較大，但在宏觀經濟環境及消費者情況受壓下，周大福管理層仍預期下半財年同店銷售有高單位數增長。港澳方面，周大福管理層預計，同店銷售下半年財年會有約10%增長，同時現金流有望獲得改變，全年派息比率約70%至80%。大和調低周大福目標價至18元，評級維持「買入」。

富瑞：周大福主要經營溢利較預期低

富瑞指，周大福主要經營溢利較該行預期低11%，零售額則與預期相若，毛利率則高於該行估計，同時內地市佔率較3年前提高約3個百分點，到10%至11%。

富瑞稱，周大福管理層已制定2024至2026年目標，將會聚焦於盈利能力及回報，並希望於2026財年提高毛利率至25%，主要經營溢利率提高到12%至13%，但短期銷售及盈利將會受到內地疫情反彈所影響，特別是下半年財年，故調低2023至2025財年純利預測1%至9%不等，維持目標價18元。

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編輯：陳韻妍