  • 23°C
香港時間 : 20221125日 (週五) 17:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】周大福內地同店銷售第三季以來跌兩成、績後股價跌逾15%　券商：疫情影響升溫（附目標價）

股市 16:30 2022/11/25

分享：

分享：

【大行報告】周大福內地同店銷售第三季以來跌兩成、績後股價跌逾15%　券商：疫情影響升溫（附目標價）

周大福 （01929） 績後股價跌15.5%，收報13.06元，創3個月低。券商認為，內地疫情反覆對周大福下半財年影響較大，而周大福內地同店銷售在10月至11月18日期間跌21%，反映疫情影響升溫，不少券商調低其評級或目標價。

周大福未來會更多專注於高端產品

摩根士丹利指，周大福收入增長符預期，但主要經營溢利率低於全年目標，主要與黃金比率上升有關，而管理層在分析員會議中出五大優先目標，包括品牌定位、產品優化、經營效率等，相信周大福未來會更多專注於高端產品，以提高毛利率。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

因應宏觀經濟疲弱，加上毛利率受壓，大摩調低周大福2023至2025財年每股盈利預測7%至8%，評級降至「與市場同步」，但相信周大福可成為明年開關的潛在受惠者，目標價升至17元。

高盛指，周大福內地同店銷售於第三季至今跌21%，意味疫情影響升溫，同時周大福管理層下調下半財年內地同店銷售增長指引，意味下半財年表現與上半財年相若。

周大福半年純利跌7%息維持0.22元　料全年內地零售點可達7000個【下一頁】

大和資本指，周大福管理層透露，內地約有800至900個零售點因疫情影響而暫時關閉，令內地同店銷售於第三季至今大跌21%，當中高線城市銷售點的影響較大，但在宏觀經濟環境及消費者情況受壓下，周大福管理層仍預期下半財年同店銷售有高單位數增長。港澳方面，周大福管理層預計，同店銷售下半年財年會有約10%增長，同時現金流有望獲得改變，全年派息比率約70%至80%。大和調低周大福目標價至18元，評級維持「買入」。

富瑞：周大福主要經營溢利較預期低

富瑞指，周大福主要經營溢利較該行預期低11%，零售額則與預期相若，毛利率則高於該行估計，同時內地市佔率較3年前提高約3個百分點，到10%至11%。

富瑞稱，周大福管理層已制定2024至2026年目標，將會聚焦於盈利能力及回報，並希望於2026財年提高毛利率至25%，主要經營溢利率提高到12%至13%，但短期銷售及盈利將會受到內地疫情反彈所影響，特別是下半年財年，故調低2023至2025財年純利預測1%至9%不等，維持目標價18元。

【ET財智Talk】樓市何時止跌回升？ 星展丘卓文剖析息口非影響樓價最重要的因素

更多【即市財經分析】文章

相關文章：【MSCI指數】MSCI將中免及周大福等納入新興市場指數　九倉被剔出MSCI中國指數、股價逆市跌最多25%

相關文章：【珠寶股】周大福高開1%　上季零售值增26%　內地港澳同店銷售齊恢復增長

編輯：陳韻妍

港股 個股分析 周大福 疫情 目標價 純利 同店銷售 零售 派息比率 每股盈利

上一篇文章

【美團3690】美團第3季按年扭虧為盈　經調整淨利35.3億元人民幣遠勝預期

下一篇文章

【異動│國美493】國美積極發展直播帶貨新模式、加強「全員推手」戰略　股價彈四成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期】中央出手救內房　夜期續升66點（不斷更新）
【恒指夜期】中央出手救內房　夜期續升66點（不斷更新）
【聯繫匯率】對沖基金大鱷Ackman：持大量港元空倉博脫鈎　10年前曾「調轉炒」損手、金管局批誤解（第三版）
【聯繫匯率】對沖基金大鱷Ackman：持大量港元空倉博脫鈎　10年前曾「調轉炒」損手、金管局批誤解（第三版）
【港股市況】ATM領跌、內房續上　國美零售抽升4成、周大福挫15%　恒生指數全日跌87點（不斷更新）
【港股市況】ATM領跌、內房續上　國美零售抽升4成、周大福挫15%　恒生指數全日跌87點（不斷更新）
【世界盃賽果】巴西贈塞爾維亞兩蛋　葡萄牙3比2贏迦納　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】巴西贈塞爾維亞兩蛋　葡萄牙3比2贏迦納　一文看清世界盃賽果
【美股期貨】美股今半日市　道指期貨升38點、納指期貨升0.4%（不斷更新）
【美股期貨】美股今半日市　道指期貨升38點、納指期貨升0.4%（不斷更新）
【聯繫匯率】又一大鱷聲稱做空港元　Weinstein：好比買一張回報「200：1」彩票
【聯繫匯率】又一大鱷聲稱做空港元　Weinstein：好比買一張回報「200：1」彩票
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款