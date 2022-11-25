【WhatsApp漏洞】WhatsApp全球近5億用家電話號碼外洩　香港有幾多用戶資料被偷兼遭放售？

▲ 【WhatsApp漏洞】WhatsApp全球近5億用家電話號碼外洩 近300萬香港用戶資料被偷兼遭放售

WhatsApp資料又遭外洩！Facebook母企Meta（美：META）旗下通訊軟件WhatsApp再被爆出現安全漏洞。有外媒發現，有黑客公然販售約4.87億組的WhatsApp用戶電話號碼，而香港更有近300萬用戶資料被洩露。

外媒Cybernews發現， 一名黑客在黑客論壇上兜售來自84個國家、4.87億組WhatsApp用戶手機號碼，其中超過4,500萬組來自埃及、3,200萬組來自美國、2,900萬組來自沙特阿拉伯、2,000萬組來自法國和土耳其、超過1,100萬組是英國用戶等，而香港更有293.7萬用戶資料被洩露。

黑客未透露如何取得WhatsApp電話號碼

外媒就其中的電話號碼進行了調查，證實為WhatsApp用戶，而在與駭客的交涉過程中，黑客未透露如何取得這些龐大的電話號碼，但保證都是活躍用戶。

WhatsApp目前在全球擁有超過20億的月活躍用戶，此次等於高達四分之一的用戶遭洩露。不過，Meta目前尚未對此事做出回應。

【ET財智Talk】樓市何時止跌回升？ 星展丘卓文剖析息口非影響樓價最重要的因素

更多美股新聞

相關文章：

【META】朱克伯格擬谷WhatsApp「微信化」 期望較元宇宙更快帶來收入增長

【facebook業績】Meta曾跌最多25%失100美元 上季純利削半 元宇宙虧損嚴重

【Facebook母企】Meta朱克伯格炒1.1萬人 佔員工總數13% 股價開市升超過6%

編輯：姚卓然