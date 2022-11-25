【充電線爭議】蘋果唱反調拒守法　巴西監管機構扣押零售店過百部iPhone

▲ 巴西聯邦消費者保護機構（Procon-DF）在11月11日，從首都巴西利亞多間與蘋果合作的經銷零售店中，沒收了數百部iPhone。

蘋果（Apple）自推出iPhone 12起，便以環保為由停止為手機產品附上充電器。惟此做法引起巴西監管機構的關注，甚至判定蘋果不提供手機的隨附充電器，是損害消費者利益，先後下令暫停iPhone在巴西的銷售，並處以數百萬美元的罰款。但蘋果卻「唱反調」，一直未有遵守相關要求。根據最新報道，巴西監管機構近日作出進一步的行動，扣押多間零售店過百部iPhone。

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據9To5Mac報道指，巴西聯邦消費者保護機構（Procon-DF）在11月11日，從首都巴西利亞多間與蘋果合作的經銷零售店中，沒收了數百部iPhone。Procon-DF表示，是次行動名稱為「Operation Discharge」，旨在要迫使蘋果必須在iPhone的盒內附上充電器。

蘋果在扣押行動後三天，便隨即提交了強制執行令，希望能繼續銷售iPhone。該企又強調，蘋果會繼續在巴西營運。ACMagazine報道則指出，法官DiegoCâmaraAlves允許蘋果在作出最終判決之前，繼續在巴西銷售iPhone，並認為巴西監管機構是次行動，是在濫用職權。

蘋果回應指，有信心可贏得這場法律糾紛，而且手機充電器有各種選擇，不一定需要使用隨附充電器。

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責任編輯：曾曉汶

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