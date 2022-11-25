【烏克蘭戰爭】普京警告美歐如對油價設限 嚴重影響市場

美國為首的七國集團（G7）及歐盟為限制俄羅斯取得戰爭資金，計劃為俄羅斯石油設立價格上限，但目前尚未達成協議。俄羅斯總統普京警告，為油價設立價格上限，將嚴重影響全球市場。

歐盟未就天然氣價格上限達共識 各國狠批不切實際 【下一頁】

俄羅斯克里姆林宮發表聲明表示，普京（Vladimir Putin）周四（24日）和伊拉克新任總理Mohammed Shia al-Sudani通話，祝賀對方當選，期間曾商討西方國家試圖為俄羅斯石油設立價格上限的議題。

克里姆林宮引述普京向對方強調，相關行為違反市場原則，極可能對全球能源市場產生嚴重後果。

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伊拉克是石油輸出國組織及其夥伴國家（OPEC+）的成員國，克里姆林宮亦指，兩人在通話中讚揚了俄羅斯和OPEC+的共同努力，有助確保全球石油市場穩定性。

目前歐盟尚未就對俄油價格上限達成共識，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周四表示，成員國正加速合作制定第9份制裁方案，並將很快和G7等合作夥伴一起，為俄羅斯石油的全球價格設立上限。

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責任編輯：李俊儀