  • 23°C
香港時間 : 20221126日 (週六) 11:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

檢閱頭6枚定價最高Rolex　C朗、尼馬炫富式擁有其中3款

10:30 2022/11/26

分享：

分享：

世界盃前夕，Cristiano Ronaldo（Ｃ朗）因上電視節目接受訪問時，公開批評不滿曼聯領隊艾歷坦夏格（Erik ten Hag）將佢投閒置散，言論引起軒然大波，曼聯更將對佢作出懲罰——停賽、停訓、罰款100萬鎊（約944萬港元）。當然，對於年度收入達4.5億美元（約 35 億港元），成為《福布斯》2022年全球運動員收入排行榜第一位的C朗嚟講，真係唔算得係乜……

但如果和平解決（如佢所願終於可解約），呢筆「罰款」已經可集齊Rolex（勞力士）頭６枚最高定價腕錶啦。同大家介紹番先，話說早前有外國網友整理咗到現時為止 6 款原廠定價最貴的勞力士腕錶名單，全部都是以品牌旗下經典系列再以貴金屬同鑽石加持。而原來球場外真係「百萬當係碎銀」嘅C朗就已擁有其中2款（第 6 位同第 1 位），令唔識踢波又唔夠高大靚仔嘅筆者羨慕到不行……廢話少說，即刻檢閱呢 6 款勞力士係邊幾款啦。

第 6 位：Daytona（玫瑰金錶殼，彩虹鑽錶圈、刻度），定價：US$ 96,000（約75萬港元）。（圖片：品牌提供）

今年6月，C朗曾經戴住呢枚彩虹石錶圈登上阿媽的IG，亦見過阿媽戴住珍珠貝母面勞力士出post呢！（圖片：IG@doloresaveiroofficial）

據知2017年，萬人迷碧咸就戴住一枚彩虹鑽Daytona睇溫布頓，不過碧咸貴為TUDOR代言人手戴勞力士……但熟悉錶的都知道兩家屬於同集團，各位真的不用分得那麼細，對不？（圖片：YouTube@TheoandHarris）

第５位屬於2019年推出，現已停產的的虎面鑽黃金Daytona，用上黃金材質搭配鑲鑽錶圈以及Oysterflex錶帶，特別之處是鑲滿約300顆鑽黃金錶圈同錶面上，而錶面上虎紋裝飾圖案，更被外國錶迷稱為「Eye of the Tiger」。官方定價約港幣80萬，有錢也未必買到，它從未在官網出現過，是一種不作公開售賣，只限給VIP的錶款，非常罕有，據知去年在美國曾一度炒至17.5萬美元（約138萬港元）。

第 5 位：Daytona（黃金錶殼，全鑽黑虎紋錶面、錶圈），定價：US$ 100,000（約78萬港元）。（圖片：品牌提供）

10月中尼馬為被指虛報轉會費的欺詐案上庭作證係5分鐘，上庭前被在場攝記記者拍照時，即見其手上戴著超罕有黃金鑽虎Daytona。（圖片：IG@neymarjr）

今屆因嚴重膝傷要缺席世界盃的域斯占士，於去年替車路士於歐冠盃封王，身價被肯定之餘，域斯占士不忙show黃金鑽虎Daytona。（IG@reecejames）

講最貴，怎少得由貴金屬同鑽石令腕錶銀碼進一步加碼的Pearlmaster系列呢？這個系列全採用勞力士獨家採用18K金，這種高貴合金含有750‰（千分比）純金量，再加上比例完全正確的混合物（包括銀及鉑），從而衍生不同類型的18K金黃金、白色黃金及勞力士專利的永恒玫瑰金，以下呢3款原價已達百萬。

第 4 位：Day-Date 36（白金錶殼、全鑽錶面、綴彩虹石刻度），定價US$ 125,0000（約97.6萬港元）。（圖片：品牌提供）

第 3 位：Day-Date 40（白金錶殼、全鑽錶面、錶圈，綴藍寶石刻度 ），定價：US$ 141,0000（約110萬港元）。（圖片：品牌提供）

第 2 位：Pearlmaster系列（全鑽錶圈、錶面和錶殼，綴鑽石羅馬數字刻度），定價：US$ 200,0000（約156萬港元）。（圖片：品牌提供）

第1位就是於2007年面世，現已停產的GMT-Master Ice。在白金錶殼上鑲滿（共重約30卡）鑽石，波浪紋錶面亦鑲滿圓鑽，錶鏈亦以長方形切割鑽石和圓鑽以長方形切割整齊排列。官方亦表明在寶石鑲嵌上，有其他嚴格的要求，包括寶石的高度及其精確排列、方向與位置、鑲嵌的規律性、堅固度和比例和金屬鑲座的錶面修飾。此錶殼厚度為13毫米，防水深度達100米。

與女友Georgina Rodriguez出雙入對，去年就炫富式一show勞力士官方身價最高的GMT-Master II Ice，2020年出席杜拜頒獎禮時就已經戴過。（圖片：IG@cristiano）

第 1 位：GMT-Master Ice（白金錶殼，全鑽錶殼、錶圈和錶面），定價：US$ 485,0000（約378萬港元）。（圖片：品牌提供）

記者：黃鑑江

相關文章

深信成功就要擁有金鑽勞　Rock爆試過被對手踩爛Rolex
2022/11/05
深信成功就要擁有金鑽勞　Rock爆試過被對手踩爛Rolex
費達拿係骨灰級粉絲？　檢閱網球一哥戴勞力士成王之路
2022/09/24
費達拿係骨灰級粉絲？　檢閱網球一哥戴勞力士成王之路
點解 Daytona 保羅紐曼咁有地位？ 　詳解勞力士保值之王秘密
2022/06/25
點解 Daytona 保羅紐曼咁有地位？ 　詳解勞力士保值之王秘密

你可能感興趣

深信成功就要擁有金鑽勞　Rock爆試過被對手踩爛Rolex
11:39 2022/11/05
深信成功就要擁有金鑽勞　Rock爆試過被對手踩爛Rolex
費達拿係骨灰級粉絲？　檢閱網球一哥戴勞力士成王之路
13:07 2022/09/24
費達拿係骨灰級粉絲？　檢閱網球一哥戴勞力士成王之路
點解 Daytona 保羅紐曼咁有地位？ 　詳解勞力士保值之王秘密
10:39 2022/06/25
點解 Daytona 保羅紐曼咁有地位？ 　詳解勞力士保值之王秘密
鐘錶 鐘錶 運動 時裝服飾 勞力士

下一篇文章

【成功之道】律師跳出Comfort zone轉戰衛生科技界　研機械人消毒方案衝出香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港滙突轉強 港銀加港元定存息
【港元定存】港滙突轉強 港銀加港元定存息
【港元定存】恒生罕有勁加港元短存至6厘 全城最高息
【港元定存】恒生罕有勁加港元短存至6厘 全城最高息
【港元定存】1年港元定存高息王5.5厘下周三截止 最後倒數10天
【港元定存】1年港元定存高息王5.5厘下周三截止 最後倒數10天
【港元定存】港元定存最高息見10厘 多間港銀加息迎戰
【港元定存】港元定存最高息見10厘 多間港銀加息迎戰
【港元定期存款】恒生渣打加存息 滙豐1年4.3厘 富融4.5厘大降門檻
【港元定期存款】恒生渣打加存息 滙豐1年4.3厘 富融4.5厘大降門檻
【港元定期存款】港元1年定存爆5.5厘超高息 存百萬賺息5.5萬
【港元定期存款】港元1年定存爆5.5厘超高息 存百萬賺息5.5萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款