檢閱頭6枚定價最高Rolex　C朗、尼馬炫富式擁有其中3款

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世界盃前夕，Cristiano Ronaldo（Ｃ朗）因上電視節目接受訪問時，公開批評不滿曼聯領隊艾歷坦夏格（Erik ten Hag）將佢投閒置散，言論引起軒然大波，曼聯更將對佢作出懲罰——停賽、停訓、罰款100萬鎊（約944萬港元）。當然，對於年度收入達4.5億美元（約 35 億港元），成為《福布斯》2022年全球運動員收入排行榜第一位的C朗嚟講，真係唔算得係乜……
但如果和平解決（如佢所願終於可解約），呢筆「罰款」已經可集齊Rolex（勞力士）頭６枚最高定價腕錶啦。同大家介紹番先，話說早前有外國網友整理咗到現時為止 6 款原廠定價最貴的勞力士腕錶名單，全部都是以品牌旗下經典系列再以貴金屬同鑽石加持。而原來球場外真係「百萬當係碎銀」嘅C朗就已擁有其中2款（第 6 位同第 1 位），令唔識踢波又唔夠高大靚仔嘅筆者羨慕到不行……廢話少說，即刻檢閱呢 6 款勞力士係邊幾款啦。
第５位屬於2019年推出，現已停產的的虎面鑽黃金Daytona，用上黃金材質搭配鑲鑽錶圈以及Oysterflex錶帶，特別之處是鑲滿約300顆鑽黃金錶圈同錶面上，而錶面上虎紋裝飾圖案，更被外國錶迷稱為「Eye of the Tiger」。官方定價約港幣80萬，有錢也未必買到，它從未在官網出現過，是一種不作公開售賣，只限給VIP的錶款，非常罕有，據知去年在美國曾一度炒至17.5萬美元（約138萬港元）。
講最貴，怎少得由貴金屬同鑽石令腕錶銀碼進一步加碼的Pearlmaster系列呢？這個系列全採用勞力士獨家採用18K金，這種高貴合金含有750‰（千分比）純金量，再加上比例完全正確的混合物（包括銀及鉑），從而衍生不同類型的18K金黃金、白色黃金及勞力士專利的永恒玫瑰金，以下呢3款原價已達百萬。
第1位就是於2007年面世，現已停產的GMT-Master Ice。在白金錶殼上鑲滿（共重約30卡）鑽石，波浪紋錶面亦鑲滿圓鑽，錶鏈亦以長方形切割鑽石和圓鑽以長方形切割整齊排列。官方亦表明在寶石鑲嵌上，有其他嚴格的要求，包括寶石的高度及其精確排列、方向與位置、鑲嵌的規律性、堅固度和比例和金屬鑲座的錶面修飾。此錶殼厚度為13毫米，防水深度達100米。
記者：黃鑑江