檢閱頭6枚定價最高Rolex　C朗、尼馬炫富式擁有其中3款

世界盃前夕，Cristiano Ronaldo（Ｃ朗）因上電視節目接受訪問時，公開批評不滿曼聯領隊艾歷坦夏格（Erik ten Hag）將佢投閒置散，言論引起軒然大波，曼聯更將對佢作出懲罰——停賽、停訓、罰款100萬鎊（約944萬港元）。當然，對於年度收入達4.5億美元（約 35 億港元），成為《福布斯》2022年全球運動員收入排行榜第一位的C朗嚟講，真係唔算得係乜……

但如果和平解決（如佢所願終於可解約），呢筆「罰款」已經可集齊Rolex（勞力士）頭６枚最高定價腕錶啦。同大家介紹番先，話說早前有外國網友整理咗到現時為止 6 款原廠定價最貴的勞力士腕錶名單，全部都是以品牌旗下經典系列再以貴金屬同鑽石加持。而原來球場外真係「百萬當係碎銀」嘅C朗就已擁有其中2款（第 6 位同第 1 位），令唔識踢波又唔夠高大靚仔嘅筆者羨慕到不行……廢話少說，即刻檢閱呢 6 款勞力士係邊幾款啦。

▲ 第 6 位：Daytona（玫瑰金錶殼，彩虹鑽錶圈、刻度），定價：US$ 96,000（約75萬港元）。（圖片：品牌提供）

▲ 今年6月，C朗曾經戴住呢枚彩虹石錶圈登上阿媽的IG，亦見過阿媽戴住珍珠貝母面勞力士出post呢！（圖片：IG@doloresaveiroofficial）

▲ 據知2017年，萬人迷碧咸就戴住一枚彩虹鑽Daytona睇溫布頓，不過碧咸貴為TUDOR代言人手戴勞力士……但熟悉錶的都知道兩家屬於同集團，各位真的不用分得那麼細，對不？（圖片：YouTube@TheoandHarris）

第５位屬於2019年推出，現已停產的的虎面鑽黃金Daytona，用上黃金材質搭配鑲鑽錶圈以及Oysterflex錶帶，特別之處是鑲滿約300顆鑽黃金錶圈同錶面上，而錶面上虎紋裝飾圖案，更被外國錶迷稱為「Eye of the Tiger」。官方定價約港幣80萬，有錢也未必買到，它從未在官網出現過，是一種不作公開售賣，只限給VIP的錶款，非常罕有，據知去年在美國曾一度炒至17.5萬美元（約138萬港元）。

▲ 第 5 位：Daytona（黃金錶殼，全鑽黑虎紋錶面、錶圈），定價：US$ 100,000（約78萬港元）。（圖片：品牌提供）

▲ 10月中尼馬為被指虛報轉會費的欺詐案上庭作證係5分鐘，上庭前被在場攝記記者拍照時，即見其手上戴著超罕有黃金鑽虎Daytona。（圖片：IG@neymarjr）

▲ 今屆因嚴重膝傷要缺席世界盃的域斯占士，於去年替車路士於歐冠盃封王，身價被肯定之餘，域斯占士不忙show黃金鑽虎Daytona。（IG@reecejames）

講最貴，怎少得由貴金屬同鑽石令腕錶銀碼進一步加碼的Pearlmaster系列呢？這個系列全採用勞力士獨家採用18K金，這種高貴合金含有750‰（千分比）純金量，再加上比例完全正確的混合物（包括銀及鉑），從而衍生不同類型的18K金黃金、白色黃金及勞力士專利的永恒玫瑰金，以下呢3款原價已達百萬。

▲ 第 4 位：Day-Date 36（白金錶殼、全鑽錶面、綴彩虹石刻度），定價US$ 125,0000（約97.6萬港元）。（圖片：品牌提供）

▲ 第 3 位：Day-Date 40（白金錶殼、全鑽錶面、錶圈，綴藍寶石刻度 ），定價：US$ 141,0000（約110萬港元）。（圖片：品牌提供）

▲ 第 2 位：Pearlmaster系列（全鑽錶圈、錶面和錶殼，綴鑽石羅馬數字刻度），定價：US$ 200,0000（約156萬港元）。（圖片：品牌提供）

第1位就是於2007年面世，現已停產的GMT-Master Ice。在白金錶殼上鑲滿（共重約30卡）鑽石，波浪紋錶面亦鑲滿圓鑽，錶鏈亦以長方形切割鑽石和圓鑽以長方形切割整齊排列。官方亦表明在寶石鑲嵌上，有其他嚴格的要求，包括寶石的高度及其精確排列、方向與位置、鑲嵌的規律性、堅固度和比例和金屬鑲座的錶面修飾。此錶殼厚度為13毫米，防水深度達100米。

▲ 與女友Georgina Rodriguez出雙入對，去年就炫富式一show勞力士官方身價最高的GMT-Master II Ice，2020年出席杜拜頒獎禮時就已經戴過。（圖片：IG@cristiano）

▲ 第 1 位：GMT-Master Ice（白金錶殼，全鑽錶殼、錶圈和錶面），定價：US$ 485,0000（約378萬港元）。（圖片：品牌提供）

記者：黃鑑江