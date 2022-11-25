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【港交所人事】港交所聯席COO莊博禮辭任、與家人移居新加坡　姚嘉仁成唯一營運總監

股市 19:43 2022/11/25

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港交所聯席營運總監莊博禮因移民辭任職務　姚嘉仁成唯一營運總監

港交所 （00388） 公布，聯席營運總監莊博禮（John Leo Buckley）因決定與家人移居而辭任港交所的所有職位，11月26日起生效。據了解，莊博禮離開港交所後將移居至新加坡。

莊博禮於去年12月加入港交所，當時出任交易營運及企業轉型主管，在港交所老臣子、首席營運總監戴志堅5月底榮休後，莊博禮再升任聯席營運總監，為歐冠昇加入港交所後新委任的高層中，職位最高的管理人員。

加入港交所前，莊博禮在Citadel Enterprise Asia Limited 出任亞洲區首席運營官，而2011年至18年間摩通工作，與當時為摩通亞太區首席執行官的港交所行政總裁歐冠昇共事多年。

據港交所介紹的簡歷，莊博禮任職摩通期間，2013年曾短暫出任該行代理新加坡地區高級主管。

港交所去年委任莊博禮報道，可見【下一頁】

港交所：姚嘉仁將成為港交所唯一的營運總監

港交所指，莊博禮作為聯席營運總監的營運職責將由現任聯席營運總監姚嘉仁承擔，姚嘉仁成為香港交易所唯一的營運總監。該委任已獲證券及期貨事務監察委員會根據《證券及期貨條例》第70條書面核准。

姚嘉仁將繼續擔任香港聯合交易所及香港期貨交易所的行政總裁。

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編輯：袁諾曦

港股 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司

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