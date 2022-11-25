歐盟未就天然氣價格上限達共識 各國狠批不切實際

歐盟各國能源部長周四（24日）開會商討天然氣價格上限方案，但會上未能達成共識。部分國家能源部長更批評歐盟的方案不切實際，根本無法執行。

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捷克擔任歐盟理事會輪值主席國主持會議，議程包括討論天然氣價格上限方案、推進聯合採購天然氣和快速處理可再生能源項目的臨時機制議案。

西班牙生態轉型部長里貝拉（Teresa Ribera）批評價格上限設定得過高，歐盟委員會的方案絕對無法執行、效率低且超出範圍。

她指歐盟委員會似乎將條件設定至，永遠不會强制執行價格上限，憂慮這項提議或反而會刺激天然氣價格上升。

馬耳他能源部長達利（Miriam Dalli）則表示，歐盟委員會設計的上限不符合目的，而且本質上絕非因應市場變化，設定的條件也導致市場幾乎不可能觸發價格上限機制。

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希臘能源部長Kostas Skrekas也認為，將能源價格上限定於150至200歐元之間的範圍較為現實。

荷蘭反對實施價格上限干預市場，也批評歐盟的價格上限措施存在缺陷，或損害歐盟天然氣供應安全及金融穩定。

15個支持實施天然氣價格上限的國家不滿歐盟議案，要求將價格上限方案與其餘兩項議案捆綁處理，確保他們有權修改價格上限方案。

盧森堡、奧地利、芬蘭、丹麥、愛爾蘭、愛沙尼亞和荷蘭則反對上述做法，雙方未能達成共識。捷克妥協並決定下月中召開新的特別會議，希望能同時通過3項議程。

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責任編輯：鄭錦玲