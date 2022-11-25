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【Netflix進軍遊戲界】Netflix擬組新團隊　開發AAA級射擊遊戲

科技 13:15 2022/11/25

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Netflix在洛杉磯發布了招聘資訊，表示正組建一個「AAA級遊戲」的開發團隊。

串流平台Netflix去年宣布，進軍手機遊戲界並打造多款手機遊戲，去配合旗下劇集和電影作推廣。較早前Netflix遊戲部門副總裁Nike Verdu更透露，有意構建自家雲端遊戲平台，正面進軍遊戲界。近日有外媒就發現，Netflix在洛杉磯發布了招聘資訊，表示正組建一個「AAA級遊戲」的開發團隊，並稱盼能找到可負責「全新 AAA PC遊戲」的總監。

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外媒Mobilegamer.biz表示，Netflix早前發出公告聘請遊戲總監，並預計會在洛杉磯的新Netflix遊戲工作室工作。雖然Netflix未有公布更多細節，僅表示盼能找到一名具備第一和第三人稱射擊遊戲的開發經驗，並對在線服務遊戲（Live Service Game）熟悉且擅於使用Unreal Engine的人。

報道又稱，目前Netflix仍未開發任何世界、角色和故事內容。相信仍須等待一段時間，才會看到作品面世。

Netflix遊戲部門副總裁Nike Verdu日前在活動中表示，Netflix正認真探索雲端遊戲產品的可能性，並希望能夠藉此透過電視和電腦，與用戶接觸。此外，Verdu還透露該企正開發 55 款遊戲，同時宣布會在加州成立新的開發室，並由前動視暴雪 （Activision Blizzard）的《Overwatch》監製Chacko Sonny帶領。

【Netflix】Netflix訂閱量轉跌為升　料廣告方案再吸450萬用戶

責任編輯：曾曉汶

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