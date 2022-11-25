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【券商點睇】多晶硅出貨量料激增 新特能源維持收集評級

股樓投資 12:16 2022/11/25

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國泰君安指出，盡管多晶硅價格下行周期正在快速逼近，仍預計新特能源（01799）最早將於2025年恢復盈利正增長。截至11月23日，多晶硅價格仍高企在每公斤302元（人民幣，下同），料多晶硅售價在2022年底或仍有較強的支撐，但將於2023年進入價格的下行周期。

【同場加映】溫股知新：時間換空間 股票教你揀

隨着未來幾年多晶硅出貨量的大幅增長，新特能源有望在價格低走的情況下恢復盈利正增長。在正常的多晶硅價格水平和強勁的多晶硅出貨量的情況下，預計新特的盈利將在2025年實現強勁增長。公司今年第三季業績符合預期，較去年同期多賺104.4%至40.32億元，估算第3季的多晶硅出貨量已上升至29,625噸，約為該行全年出貨量預測的62%。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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國泰君安估計，公司在2022至2024年的多晶硅出貨量分別為12.5萬噸、24.6萬噸和35.4萬噸。另該行維持對新特能源的「收集」評級，以及23港元的目標價。該目標價相當於2022年至2024年預測市盈率為2.1倍、3.2倍和6倍，或預測市帳率0.9倍、0.7倍及0.7倍。

【同場加映】青姐話：上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

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撰文：林衛

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港股 收集 目標價 新特能源（01799）

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