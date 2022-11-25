【行業點睇】因新車漲價兼交付時間長 新能源二手車變搶手

據內地報道，目前中國新能源二手車市場逐漸成形，數據顯示，上半年的交易量達15.6萬輛，按年增長36.4％，比傳統燃油車增速高出24.5個百分點。另來自「瓜子二手車」的數據顯示，今年10月新能源二手車的交易量，按年增長348.5%，是燃油二手車同期增速的10倍以上。

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無他，今年受補貼退坡及原材料價格大幅上漲的影響，不少新能源汽車經歷兩輪漲價潮。加上，新車的交付時間長，令原本頗為冷清的新能源二手車市場變得火爆，收購價和銷售格都水漲船高。有二手車商稱，近期來二手車市場詢問熱門車型價格的顧客變多，車型的流轉周期也縮短，有的熱門車型甚至可以做到當天收當天賣。

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據了解，去年工信部印發的《關於深化汽車維修數據綜合應用有關工作的通知》明確，通過建立「汽車維修電子健康檔案系統」，促進二手車透明交易。今年8月1日起，在全國範圍內取消對符合國五排放標準的小型非營運二手車遷入限制，二手車銷售增值稅從2%降為0.5%徵收，以及10月起二手車商品屬性的確定政策落地，都極大促進了二手車自由流通和企業跨區域經營。

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撰文：林衛