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【券商點睇】功能沙發銷量全球第一 敏華業績亮眼

股樓投資 12:01 2022/11/25

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信達證券發表報告指，敏華控股（01999）為全球功能沙發龍頭，上半年度盈利表現超預期。公司功能沙發銷售量全球排名第一，擁有「芝華仕」、「頭等艙」等品牌，在國內擁有較高知名度，2016至2022年度，公司營業收入、歸母淨利潤的複合年增長率分別為19.6%、9.2%。

【同場加映】溫股知新：時間換空間 股票教你揀

敏華剛公布2023年度的中期業績，盡管受國內疫情及海外通脹影響內外銷收入增長放緩，但由於主要原材料價格高位回落，公司盈利逆勢提升，上半年實現毛利率38.8%，按年上升2.6個百分點，實現歸母淨利10.92億元，按年增長10.5%。

【延伸閱讀】大行點睇：再有大行憧憬內地快將通關 瑞信推薦12隻「再通關」概念股，請按【見下頁

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該行認為，國內功能沙發滲透率提升空間廣闊，目前中國功能沙發滲透率僅6.2%，距離美國的48.4%，仍有較大空間，中長期行業仍處於滲透率提升的發展紅利期，未來隨着國內消費環境逐步回暖，內銷有望重拾強勁發展動力。敏華目前股價對應2023年度預測市盈率僅為10倍，首次覆蓋給予「買入」評級。

【同場加映】青姐話：上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

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撰文：林衛

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敏華控股（01999） 港股 買入 中國

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