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【中概股】知乎周源：將推職業教育服務「知學堂」　三年内打造500位超百萬收入的創作者

股市 18:45 2022/11/25

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【中概股】知乎周源：將推職業教育服務「知學堂」　三年内打造500位超百萬收入的創作者

知乎（美：ZH） （02390） 創始人兼首席執行官周源發公開信，指今年12月將推出成人職業教育服務「知學堂」，並通過聯運、自營、收購，進行對職業教育的初步佈局，集團同時研究使用技術推動教育數字化轉型，在教研、營銷、服務等各領域提升教育效率。

付費計劃方面，周源表示，今年7月，知乎月均付費會員數突破1000萬，而旗艦品牌「鹽選會員」則於10月打造100位收入超100萬的創作者，目標未來三年將打造500位超100萬收入的創作者。

周源稱，知乎形成了「社區驅動的內容變現」商業模式，過去3年鹽選會員、內容商業化解決方案的發展，集團的商業模式有望走向更持續和更健康的方向。

周源表示，知乎在信息機制上採取「一問多答」、「權重投票」的特色，而「一問多答」奠定了平等討論，當一個人提出問題，無數人都可以回答，構成了社區的多元開放；後者則增加「專業背書」，給每個人的讚同或反對賦予了權重。

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編輯：伍鍵文

港股 美股 中國概念股 知乎－W（02390） 服務 品牌

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