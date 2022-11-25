【世界盃2022】伊朗拘捕異見球星 因國家隊拒唱國歌殺雞儆猴

伊朗球隊早前於卡塔爾世界盃與英格蘭對戰前，亦全體拒唱國歌聲援伊朗國内示威。伊朗安全部隊突然拘捕國內著名球星加富里，指控他散播反政府宣傳等罪名。加富里並非出戰卡塔爾世界盃的球員，有分析指伊朗拘捕他旨在殺雞儆猴，警告正參加世界盃的球員停止抗議行為。

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伊朗將於周五（25日）對陣威爾斯，但伊朗安全部隊周四（24日）突然拘捕加富里（Voria Ghafouri），控告他散播反政府宣傳、意圖摧毀國家足球隊及發表反政權言論。

現年35歲的加富里曾效力德黑蘭Esteghlal俱樂部，期間更曾擔任隊長，2018年時亦代表伊朗出戰世界盃。他出生及成長於伊朗西部庫爾德人聚居的城市Sanandaj，而觸發伊朗近期國內示威、於警察拘留期間死亡的22歲女生Mahsa Amini亦是庫爾德人。

他過往亦曾為伊朗的庫爾德人發聲，在社交媒體上呼籲政府停止迫害庫爾德人。他曾公開批評伊朗前外長扎里夫（Javad Zarif），並因此被捕。

據報加富里在目前效力的球隊Foolad Khuzestan訓練後被捕，伊朗當局近日一直指摘他是庫爾德分裂分子，但他回應稱願為伊朗獻出生命。

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伊朗隊周一（21日）對陣英格蘭，賽前奏國歌環節時全體球員拒唱，其後有隊員指是為聲援國內示威。

Mahsa Amini於今年9月時疑因未戴好頭巾被伊朗道德警察拘捕，但3日後在警局傷重不治身亡。事件觸發國內大型示威，多位伊朗名人亦表態聲援，伊朗當局鎮壓行動據報已造成數百人死亡。

加富里並非出戰是次世界盃的球員。《衛報》分析指，伊朗政府拘捕加富里，很可能旨在警告球員不得再次抗議。

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責任編輯：李俊儀