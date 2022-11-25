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【WhatsApp漏洞】WhatsApp數據洩漏　近5億用家電話號碼外洩

科技 12:05 2022/11/25

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有外媒發現，黑客論壇上出現來自84個國家及地區、約4.87億組的WhatsApp用戶電話號碼。

Meta旗下社交平台WhatsApp再被爆出現安全漏洞。有網絡安全資訊外國媒體發現，黑客論壇上出現來自84個國家及地區、約4.87億組的WhatsApp用戶電話號碼，並且正公然販售。

【數據私隱】詐騙分子最常偽冒DHL　誘騙用戶洩漏個人資料

【WhatsApp社群】WhatsApp添新功能「社群」　最多可管理50個群組

外媒Cybernews發現， 該黑客論壇出現4.87億組WhatsApp用戶手機號碼，其中超過4,500萬組來自埃及、3,200萬組來自美國、2,900萬組來自沙特阿拉伯、2,000萬組來自法國和土耳其、超過1,100萬組是英國用戶等。

雖然Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）上個月曾公開表示，WhatsApp比iMessage更加私密和安全。但事實上，WhatsApp近年不定時都會被爆出現資料外洩的問題。如在2020年曾被揭發，逾3萬名WhatsApp用家的電話號碼遭外洩，電話號碼更能輕易在Google上搜尋到。

【WhatsApp死機】WhatsApp今午突死機　個人及群組訊息均無法發出

責任編輯：曾曉汶

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