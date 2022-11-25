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【全球經濟】IIF：明年全球經濟增速放緩至1.2%　俄烏戰爭可能拖到2024年、中國或成全球經濟最大動力

宏觀解讀 11:22 2022/11/25

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【全球經濟】IIF：明年全球經濟增速放緩至1.2%　俄烏戰爭可能拖到2024年、中國或成全球經濟最大動力

國際金融協會（IIF）表示，明年全球經濟的表現將像金融危機後的2009年一樣疲弱，俄烏戰爭有可能成為一場「永遠的戰爭」。

IIF經濟學家Robin Brooks、Jonathan Fortun等發表研究報告，認為2023年全球經濟增速預計將放緩至1.2%。對基數效應進行調整後，明年經濟料與2009年一樣疲軟。「全球GDP受到的衝擊程度主要取決於烏克蘭戰爭的發展，其基線情境預測是戰爭會拖到2024年，因為這場戰爭對普京來說是決定生死存亡的」。

IIF預計，歐洲經濟降幅最明顯，該地區同時也是受戰爭影響最大的。繼消費者信心和企業信心大幅下滑之後，歐元區經濟將萎縮2%。對於美國，IIF預計GDP將增長1%，拉丁美洲經濟可能增長1.2%。

至於中國方面，IIF認為，明年推動全球經濟的最大動力將是中國，因為中國很可能放鬆防疫管制。

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編輯：姚卓然

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