▲ 【2023展望】貝萊德：中國經濟及股市或在2023年出現令人驚喜的增長 前提要解決兩大障礙

貝萊德主動型投資團隊認為，過去40年的商業和經濟「黃金時代」已經過去，一個新格局的時代應運而生，而新時代帶來挑戰，同時也帶來了投資機遇，這些轉變涉及較多的資本需求，本身會推動通脹，並意味著會引發資本和勞動力的大規模跨國流動，該行將會抱持謹慎態度迎接2023年，並有望轉向謹慎樂觀，而轉變的指標是美國聯儲局轉向調低利率，從而穩定美元和資產估值。

中國或較市場預期更早放寬防疫措施

貝萊德指，中國的債券和股票市場經歷了挑戰重重的一年，即使前景仍然充滿挑戰，但2023將可能是有利於中國股票的一年，中國經濟和股市或在2023年出現令人驚喜的增長。不過，要實現增長，需要解決兩個主要障礙。（1）房地產行業發展的穩定性，這將大大幫助恢復市場對金融系統，以及公眾對房地產行業的信心。（2）放寬限制國內群眾流動的防疫政策，以及更廣泛的對外開放，這將有助於促進國內消費和跨境活動正常化。

「政策制定者近期較爲務實的做法可能會比市場預期更早清除相關障礙，但出口放緩正有可能促成了他們的決策。」

貝萊德認為，中國市場在短期內存在上行風險，普遍低迷的市場情緒導致投資者過分拋售股票，令估值變得吸引，同時盈利前景已經相對地由具挑戰性轉向更樂觀的情況，政策制定者決心專注經濟增長，市場因前景改善而回暖，雖然其波動性可能仍然高企，但投資者取態轉趨正面，該行對中國長期前景持更謹慎的態度，並認爲地緣政治影響仍然是投資中國市場的一個關鍵考慮因素。

低利率環境已經結束

通脹方面，貝萊德指，俄烏事件破壞了食物和能源的固有供應模式，加劇了通脹趨勢，其對經濟和地緣政治的全面影響難以量化，部份原因是由於俄烏事件仍然持續，故支撐著股票、房地產和其他實物資產多年來價格上漲的低利率環境已經結束，市場需要重新審視一些受大眾歡迎的資產配置模式，如60：40股債配置的傳統組合。

美國利率和美元價格是全球風險資產的主要風險推動因素，利率飆升提高了債券相對於股票的吸引力，固定收益資產有望在目前環境下帶來7%的回報率，並毋須承受投資股票的更高風險，這是在過去15年不可能發生的情况，故信貸資產將會是風險溢價經重新安排下的潛在巨大受益者。其中，投資級別信貸有望可以在不承擔太多久期風險的情況下帶來6%的回報，這在兩年前是不可能遇到的事。

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編輯：陳韻妍