【Twitter亂局】Elon Musk宣布　部分Twitter用戶將解禁

▲ Elon Musk宣布，Twitter下周開始，將特赦被封鎖的帳戶。

Elon Musk入主Twitter後隨即作出大改革，推翻過往的Twitter政策。Elon Musk昨（24日）正式宣布，Twitter下周開始，將特赦被封鎖的帳戶。其中美國前總統特朗普（Donald Trump）的Twitter帳戶，也將會被解禁。

【網絡攻擊】歐洲議會認定俄羅斯支持恐怖主義 官網慘遭DDoS報復

【Twitter亂局】Twitter競爭對手Hive Social 用戶數量破百萬

Elon Musk指，根據早前於Twitter進行的民意調查顯示，有超過316萬Twitter用戶參與調查，其中72%的人表示支持解封「沒有犯法或涉及垃圾內容」的帳戶，並允許此前被凍結的帳戶恢復使用。因此，他決定宣布馬斯克宣布特赦Twitter部分封禁帳戶，並稱：「這是人們的聲音，特赦下周開始。」

不過，目前Elon Musk和Twitter團隊，仍未公布如何區分被封禁賬戶的違規行為，以及總共將恢復多少帳號。

【Twitter亂局】Elon Musk稱重啟招聘 新版Twitter Blue無限期押後推出

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：