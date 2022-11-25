英淨移民人數逾50萬創新高 7.6萬香港人移居當地

英國國家統計局（ONS）周四（24日）公布最新數據，顯示英國的淨移民人數超過50萬創新高，其中有7.6萬人來自香港。

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ONS指截至今年6月的一年内，料有110萬人移居英國，其中70.4萬人來自歐盟以外地區。同期則有56萬人離開英國，其中約27.5萬人是遷回歐盟。

英國淨移民人數達到50.4萬人，新淨移民一年内急增33.1萬人，較内政大臣柏斐文（Suella Braverman）的目標多出最少40萬人。

上述增加主要由於外國公民在英國生活、學習和工作的簽證數量增加，其中學生佔比例最高有27.7萬人，主要有大批留學生在疫情趨向緩和後重返英國上課。

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有27.6萬人則持有人道主義或其他家庭簽證，其中包括8.9萬名烏克蘭人、7.6萬人港人及2.1萬阿富汗人移居英國。

ONS更指，超過7.2萬人抵英申請庇護，人數創近20年來新高，約41%申請者為乘坐難民船抵英。内政部的數據顯示，當局目前積壓了超過14.3萬份庇護申請個案決定，當中近9.8萬人等候超過半年。

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責任編輯：鄭錦玲