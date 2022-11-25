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【碳交易】港交所Core Climate推出首四周錄得逾40宗交易　涉40萬噸碳信用

Hot Talk 10:45 2022/11/25

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【碳交易】港交所Core Climate推出首四周錄得逾40宗交易　涉40萬噸碳信用

港交所 （00388） 公布，Core Climate自10月28日至11月24日推出首四周已促成逾20名參與者完成超過40宗交易，涉及約40萬噸碳信用。

港交所指，平台現提供逾30個經國際核證的碳減排項目，包括亞洲、南美及西非的林業、太陽能、風能、水力發電及生物質能等。碳信用目前以港元及人民幣計價，為碳市場參與者提供更多交易便捷性和靈活性。

香港交易所主席史美倫表示，香港交易所致力擔當領導角色，推動全球經濟轉型至低碳模式，應對氣候變化。中國具有全球規模最大的碳市場，而香港擁有毗鄰中國内地市場的優勢，將可扮演獨特角色協助內地實踐雙碳目標，並發展成區內可持續金融樞紐。Core Climate將為碳市場帶來突破性的發展，有助加快香港、中國內地、亞洲以至其他地區大規模低碳轉型的進程。

香港交易所集團行政總裁歐冠昇表示，在對抗氣候變化的進程上，需要全球一同作出徹底的轉型，而資本市場在推動迫切的全球氣候議程方面發揮著關鍵作用。推出Core Climate標誌着港交所在香港發展成為亞洲領先的碳交易樞紐的進程上邁出一大步，樂見平台推出後深受市場歡迎，吸引了來自不同地區及行業的企業參與。

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編輯：姚卓然

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