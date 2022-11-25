▲ 【長和系】長江生命科技與晶泰科技合作開發全新AI腫瘤疫苗研發平台

長江生命科技 （00775） 與晶泰科技合作開發全新AI腫瘤疫苗研發平台，以期逐步提升腫瘤疫苗的發現設計能力，加速更多類型的腫瘤疫苗的研發進程，實現對患者進行精準治療的最終目標。

據公開資料，2021年全球癌症新確診病例近2,000萬人，其中，中國約有450萬人確診癌症。現時已有兩款治療性腫瘤疫苗——用於黑色素瘤的 sipuleucel-T 和用於膀胱癌的Bacillus Calmette-Guérin （BCG），以及針對人類乳頭瘤病毒感染和乙型肝炎感染的預防性腫瘤疫苗獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）批准上市；許多其他腫瘤疫苗也已進入臨床開發階段，並顯示了一些療效的證據。

2026年全球癌症疫苗市場規模將達117.2億美元

根據市場分析機構Mordor Intelligence數據，2021年全球癌症疫苗市場規模為67.9億美元，2022至2026的年復合增長率為11.53%，預計2026年市場規模將達到117.2億美元。



晶泰科技聯合創始人、董事長溫書豪表示，AI腫瘤疫苗研發平台的建立，將助力長江生命科技在不同技術平台上開展針對多種癌症的疫苗研發，加速更多腫瘤疫苗研發項目實現更多里程碑。長江生命科技副總裁及科學總監杜健明指，腫瘤疫苗研發是長江生命科技發展方向之一，此次與晶泰科技的合作，將借助晶泰科技的AI算法、分子建模和自動化實驗等平台技術，加快腫瘤疫苗的研發速度，提高研發的成功率以及增加腫瘤疫苗的殺傷腫瘤效果。

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編輯：陳韻妍