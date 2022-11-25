▲ 【日本通脹】東京11月核心CPI升3.6%、創40年來最高水平 每百日圓兌港元見5.63

日本內務部公布，受加工食品價格帶動，東京11月不包括新鮮食品的消費物價指數上升3.6%，為1982年4月以來最高水平，也高於市場預期的3.5%，反映日圓疲軟及能源成本上漲，推動全球物價增長。美元兌日圓升0.1%，報138.71；每百日圓兌港元報5.6308。

黑田東彥：通脹只是暫時性

日本央行行長黑田東彥認為，現時由成本推升的通脹只是暫時性，需要持續刺激，才能確保物價升價可持續。

東京11月加工食品價格升6.7%，對整體通脹貢獻1.4個百分點，超越能源的影響。

隨政府補貼於未來數月增加，相信可紓緩能源成本的升幅，但市場對日本通脹前景的看法仍存分歧。SMBC日興證券苜席經濟學家丸山義政表示，鑑於日本央行的言論，以及其對當前通脹的預測，預期日本央行貨幣政策不會在2022財年發生變化。

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編輯：陳韻妍