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【日本通脹】東京11月核心CPI升3.6%、創40年來最高水平　每百日圓兌港元見5.63

宏觀解讀 10:19 2022/11/25

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【日本通脹】東京11月核心CPI升3.6%、創40年來最高水平　每百日圓兌港元見5.63

日本內務部公布，受加工食品價格帶動，東京11月不包括新鮮食品的消費物價指數上升3.6%，為1982年4月以來最高水平，也高於市場預期的3.5%，反映日圓疲軟及能源成本上漲，推動全球物價增長。美元兌日圓升0.1%，報138.71；每百日圓兌港元報5.6308。

黑田東彥：通脹只是暫時性

日本央行行長黑田東彥認為，現時由成本推升的通脹只是暫時性，需要持續刺激，才能確保物價升價可持續。

東京11月加工食品價格升6.7%，對整體通脹貢獻1.4個百分點，超越能源的影響。

隨政府補貼於未來數月增加，相信可紓緩能源成本的升幅，但市場對日本通脹前景的看法仍存分歧。SMBC日興證券苜席經濟學家丸山義政表示，鑑於日本央行的言論，以及其對當前通脹的預測，預期日本央行貨幣政策不會在2022財年發生變化。

相關文章：【日本經濟】日本10月CPI升3.6%創40年高　黑田東彥：當前不適合加息、料明年CPI升幅將縮窄

相關文章：【日本經濟】日本第三季GDP再次陷入負增長、按年跌1.2%　個人消費僅增0.3%

【ET財智Talk】樓市何時止跌回升？ 星展丘卓文剖析息口非影響樓價最重要的因素

編輯：陳韻妍

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