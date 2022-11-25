【旅遊復甦】訪日旅客回升至疫前2成　人均消費增　惟部分地方復甦落後

▲ 雖然訪日旅客人數未見全面復常，但受惠於日圓貶值，遊客消費增加。（Facebook圖片）

新冠肺炎疫情緩和，日本恢復接待自由行旅客已超過一個月，訪日旅客人數回升至疫情前的2成。有部分商戶認為，情況較預期遜色，部分地方的復甦進度亦較緩慢。

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據日經中文網報道，日本國家旅遊局的數據顯示，10月訪日遊客的人數增至9月份的2.4倍，達超過49.8萬人。不過，人數只及疫情前的2成水平。

雖然訪日旅客人數未見全面復常，但受惠於日圓貶值，遊客消費增加。東京合羽橋商店街振興組合的統計顯示，入境旅客自10月中旬增加，至11月上旬恢復至疫情前的6成；日圓貶值亦令人均消費單價增至1.3倍左右。

東京合羽橋道具街兩旁有不少銷售日式廚刀及餐具的店舖。其中一間商戶「釜淺商店」表示，現時以歐美旅客為主，5萬日圓左右（約2,814港元）的廚刀十分暢銷。

川越市旅客大多為回頭客

不過，個別地方的旅遊復甦較為遲緩。被稱為小江戶的埼玉縣川越市，2019年全年有30萬外國遊客到訪，但2021年降至10分之1。有烤蕃薯店表示，旅客人數雖然較春季增加，但仍少於預期。蕃薯採購量比以往增加2成，但銷售額則未見提振。



川越一番街商業協同組合的副理事長中田純平分析指，到訪川越的遊客多為屬於回頭客的歐美遊客，「客人並未完全回來」。

宜加強自然旅遊體驗？

雖然有商戶認為，如中國顧客仍不開放旅遊，日本旅遊業失去此一部分，難言全面復甦，但熟悉旅遊業情況的日本綜合研究所的主任研究員高坂晶子指出，「國內旅遊業需要擺脫對中國等亞洲的依賴，關注此前較少的歐美澳遊客」，例如加強受歐美人歡迎的自然體驗型旅遊項目。

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責任編輯：葉泳珊